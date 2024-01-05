Осужденный паралимпиец Писториус вышел на свободу по УДО

Осужденный за убийство паралимпиец из ЮАР Писториус вышел на свободу по УДО

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Писториусу ограничили возможность покидать дом, запретили употреблять алкоголь. Также спортсмен обязан посещать программы по управлению гневом и насилию в отношении женщин, передает «Коммерсант».

Кроме того, Писториус будет обязан выполнять общественные работы.

Приговоренный к 13,5 года заключения спортсмен провел в местах лишения свободы почти 11 лет.

В июле 2016 года Писториуса признали виновным в убийстве своей подруги Ревы Стенкамп, он был приговорен к шести годам лишения свободы.

Сообщалось, что Писториус убил свою подругу в собственном доме, выстрелив четыре раза через закрытую дверь туалетной комнаты, после того как якобы принял девушку за грабителя.

До этого Писториус был помещен под домашний арест. Решение об освобождении Писториуса было принято после консультаций с родителями погибшей девушки. Они заявили, что не настаивают на его содержании в тюрьме, поскольку это все равно не вернет им дочь.

Оскар Писториус, лишившийся в детстве обеих ног, стал первым в истории спортсменом с ампутированными конечностями, который принимал участие не в Паралимпийских, а в Олимпийских играх, вместе со здоровыми спортсменами. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Писториус, выступая на специальных протезах из углеводородного волокна, пробился в полуфинал во время забега на 400 метров.