Баржа с азотными удобрениями затонула в Дунае

Баржа с 1 тыс. тонн азотных удобрений врезалась в мост в Сербии и затонула в Дунае

Tекст: Александра Юдина

Известно, что буксир Antonia под немецким флагом толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево, около полуночи (2.00 мск) одна баржа ударила в опору моста рядом с сербским городом Бачка-Паланка и городом Илок на речной границе с Хорватией, передает РИА «Новости».

В результате столкновения с мостом баржа Lola 5 получила пробоину и затонула, пострадавших при этом не было. Движение по мосту приостановлено.

Как сообщил замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович, буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка.

В данный момент на месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды.

В ноябре из-за непогоды в ялтинскому грузовом порту оторвалась баржа.