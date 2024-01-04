На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов

Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

Tекст: Вера Басилая

Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

«Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.