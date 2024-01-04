За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
На границе США нашли десятки украинских и китайских паспортов
Конгрессмен Гетц: Десятки паспортов КНР и Украины найдены на южной границе США
На южной границе Соединенных Штатов найдены брошенными десятки китайских и украинских паспортов, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц.
Гетц обратил внимание, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна, сопроводив публикацию в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) фотографиями китайских и украинских паспортов, найденных, как утверждается, на южной границе США. «Что вы думаете?» – задал вопрос конгрессмен, передает РИА «Новости».
Ранее сенатор Крис Мерфи заявил, что договоренности в Сенате по вопросу ужесточения охраны южной границы США, что позволило бы начать дискуссию о выделении нового финансирования для Украины, нет.