Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Юрий Лоза заявил, что в текстах песен Билана и Баскова нет смысла
Юрий Лоза заявил, что в текстах песен Димы Билана и Николая Баскова нет смысла
В текстах музыкальных произведений российских артистов, выступавших на фестивале «Песня года», нет смысла, заявил певец и композитор Юрий Лоза, особо возмутившись Баскова и Билана.
«Я нашел себе новое развлечение – параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», – приводит слова Лозы ТАСС.
Артист привел несколько цитат из популярных песен. В частности, указал на строчку из песни Димы Билана: «через день я живу на распятье».
Кроме того, Лозе не понравились слова «а сердце было камень, чиркнули спичку в пламя» из песни Николая Баскова.
Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины включило Лозу в список угрожающих нацбезопасности страны российских деятелей.
Кроме него в список вошли гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев, певцы и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие.