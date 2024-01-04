Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Патриарх Кирилл назвал аятоллу Хаменеи «дорогим братом»
Патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Ирана Раиси и аятолле Хаменеи в связи со взрывами в Кермане
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси обращение, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрывов в иранском городе Керман.
«Глубоко опечален вестью о террористическом акте, совершенном в иранском городе Керман. В результате преступления погибли и получили ранения многие люди. Примите мои глубокие соболезнования», – говорится в заявлении патриарха, размещенном на официальном сайте Московского Патриархата.
Он попросил иранских руководителей передать «слова поддержки и утешения семьям убиенных, пожелания скорейшего выздоровления раненым».
«Всемилостивый Творец да утешит их в минуты скорби и боли», – подчеркнул Кирилл.
При этом он обратился к аятолле Али Хаменеи словами «Дорогой брат!», а к Эбрахиму Раиси – «Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент».
Ранее сообщалось, что число погибших во время траурных шествий в память о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани возросло до 103 человек, еще 141 получили ранения.
Соболезнования руководству Ирана в связи с терактом направил президент России Владимир Путин.