Проживающих за рубежом россиян захотели поставить на консульский учет

МИД планирует ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом

Tекст: Денис Тельманов

По ее словам, такие меры предусмотрены планом мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, по итогам этой работы планируется сформулировать правовое определение для граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, и конкретизировать их статус.

МИД планирует представить проекты нормативно-правовых актов, в которых будут закреплены новые положения, к 20 июня 2025 года, отметила Захарова.

Ранее в МИД России объяснили решение ввести обязательный консульский учет россиян за границей необходимостью переосмысления системы консульского учета граждан России, проживающих за рубежом, который изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан страны.