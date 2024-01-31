Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
Фигуристка Синицина не сдержала эмоций из-за лишения ее золота Олимпиады-2022
Фигуристка Виктория Синицина эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022
Фигуристка Виктория Синицина эмоционально прокомментировала решение Международного союза конькобежцев сместить российскую сборную с первого на третье место по итогам пересчета очков после дисквалификации Камилы Валиевой, у которой были обнаружены микродозы запрещенного препарата триметазидин.
«Целый день я крутила в голове свои мысли. И вот уже пора ложиться спать, а я до сих пор это делаю. Завтра соберу все. А пока, скажу только, что (очень) обидно!», – написала фигуристка в своем Telegram-канале.
Она добавила, используя эмодзи, что «бумеранг возвращается», а также отправила знак сердца всем коллегам по сборной. Пост Синициной собрал больше 1,2 тыс. «сердечек» от подписчиков.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
В итоге россияне сместились на третье место, получив бронзу. Серебро досталось Японии, а новыми олимпийскими чемпионами стали фигуристы из США.
При этом спортивный арбитражный суд ранее дисквалифицировал фигуристку Камиллу Валиеву на четыре года и лишил 17-летнюю спортсменку всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.