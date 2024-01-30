Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.8 комментариев
Спасатель «Берингов пролив» не смог подойти к застрявшему в Охотском море танкеру
Спасатель «Берингов пролив» не смог подойти к застрявшему во льду в Охотском море танкеру
Спасательное судно «Берингов пролив» в связи с большой сплоченностью льда не может подойти вплотную к застрявшему в дрейфующих льдах в Охотском море танкеру «Остров Сахалин» под российским флагом, сообщил начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
По его словам, невозможно осуществить ледовую проводку, капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля, передает РИА «Новости».
При этом Корженко заверил, что угрозы жизни экипажа нет, на судне хватает запасов провизии и топлива.
Танкер застрял во льдах примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо в Японии. Согласно данным агентства Kyodo, «Остров Сахалин» сообщил о своих проблемах японской стороне.