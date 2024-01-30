Набиуллина прокомментировала рост сроков ипотечного кредита

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что средние сроки ипотечного кредита выросли до 25 лет

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, происходящее в разных странах с рынком жилья стало важным уроком – если в нем происходит бум, то с большой вероятностью затем наступит кризис, важно развивать сбалансированное развитие ипотечного кредитования, передает РИА «Новости».

Также Набиуллина отметила, что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки. В случае если процентные ставки низкие, а человек вынужден брать больший объем кредита – в связи с ростом массовых льготных программ выросли цены, – это не означает повышения доступности жилья.

Глава ЦБ пояснила, что доступность жилья определяется несколькими факторами. В частности, доходы населения должны расти быстрее цен на жилье, а также должна повышаться эффективность строительства и снижаться издержки.

Кроме того, необходимы умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ.

Набиуллина добавила, что хотя льготная ипотека приводит к росту цен на жилье, однако не повышает его доступность.

«Даже если ежемесячный платеж не вырос, общая долговая нагрузка заемщика все равно растет. Потому что мы видим, что средние сроки ипотечного кредита выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет», – резюмировала она.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на новостройки в России за три года выросли почти вдвое.

В Минфине подчеркивали, что льготные ипотечные программы должны составлять меньшую часть рынка, в таком случае они не будут влиять на цены и будут помогать тем, кому это действительно нужно.