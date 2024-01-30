Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны

В Грузии признали, что живут намного хуже, чем в России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«По данным Всемирного банка, в Германии и Швеции люди живут втрое лучше, чем в Грузии, а во Франции – в два с половиной раза лучше, – заявил он. – На 60% лучше, чем в Грузии, живут в России, на 50% – в Болгарии».

При этом глава правящей партии Грузии отметил, что по уровню жизни Грузия опережает другие страны– кандидаты в ЕС, в том числе Украину и Молдавию.

Ираклий Кобахидзе отметил, что после прихода к власти в 2012 году «Грузинской мечты» уровень жизни в стране улучшился.

К примеру, по его словам, согласно этим же данным Всемирного банка, в 2012 году в России жили на 148% лучше, чем в Грузии, а в Германии и Швеции – в четыре с половиной раза.

Глава правящей партии сказал, что за 12 лет экономика Грузии переместилась на 79-е место со 110-го.

«Ожидаем, что к 2030 году Грузия сократит до минимума отставание от ведущих стран ЕС и полностью искоренит бедность», – заявил он.

По его словам, основой для этого должны быть мир в Грузии и эффективная экономическая политика.

Некоторые СМИ Грузии сообщили, что глава правящей партии вскоре может занять пост премьер-министра.