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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    39 комментариев
    3 января 2024, 19:39

    Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования «гвардейские»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 40-му инженерно-саперному полку, 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почетных наименований «гвардейские», следует из указов на портале правовой информации.

    В документах говорится, что почетные наименования «гвардейские» присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    3 января 2024, 13:03
    Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину

    Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.

    По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

    Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

    Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

    С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

    В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как 2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения.

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    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

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    3 января 2024, 06:59
    Губернатор Белгородской области объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь объявил о ракетной опасности

    Губернатор Белгородской области объявил о ракетной опасности
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков через несколько часов после предыдущей атаки ВСУ.

    «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Точно такое же сообщение Гладков опубликовал накануне в 22 часа. После этого он сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты девять воздушных целей.

    При этом Минобороны России уточнило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».


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    3 января 2024, 09:29
    Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в среду средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду снова сбито несколько воздушных целей.

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    3 января 2024, 03:06
    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении

    Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении

    Минобороны: Бойцы «Запада» уничтожили группу ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты САУ «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    «На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций... По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили военнослужащих из группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ», – сообщило российское военное ведомство, передает РИА «Новости».

    Командир «Акации» с позывным «Жорик» рассказал, что артиллеристы поддержали парней из пехоты.

    «Наши «птички» обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел», – рассказал «Жорик».

    Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородом 2 января 2024 года были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».

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    3 января 2024, 15:56
    Захарова отреагировала на призыв Польши поставить дальнобойные ракеты Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос, смогут ли эти ракеты долетать до границ Польши, и напомнила о случаях прилета с территории Украины.

    Она с иронией отметила, что понимает, что выдающихся идей у Сикорского нет – только американские, но не до такой же степени, чтобы действовать против собственной страны.

    Ранее Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

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    3 января 2024, 04:48
    В СВО начали применять боевых роботов

    ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы с подвижной пулеметной установкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые роботы, в том числе наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

    «Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации – это южнодонецкое и запорожское направления», – сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.

    Агентство отмечает, что роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил России. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс «Минер БР-1».

    Также в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие робототехники в России. По словам президента, сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.

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    3 января 2024, 15:20
    В Киеве уничтожены цеха с военным снаряжением

    Украинские СМИ сообщили об уничтожении в Киеве цехов с военным снаряжением

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракеты Х101 уничтожили цеха М-Тас, производящей тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие военные аксессуары, сообщили в компании.

    В компании заявили, что по производственному помещению был нанесен удар тремя ракетами Х101, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

    До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    3 января 2024, 03:26
    Ростех сообщил о завершении испытаний гусеничной версии ЗРПК «Панцирь»

    Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК «Панцирь» на гусеничном шасси

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытания модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» подходят к концу, машина соответствует требованиям Минобороны России, сообщила госкорпорация Ростех.

    «Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны России», – приводит заявление Ростеха ТАСС.

    Отмечается, что испытания проводит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации.

    По данным ТАСС, «Панцирь-СМ-СВ» предназначен для прикрытия Сухопутных войск, от базовой версии отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси.

    Благодаря гусеницам комплекс сможет сопровождать и прикрывать объекты от ударов с воздуха на марше по снегу и бездорожью.

    Кроме того, новый «Панцирь» имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

    «Появление в войсках ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности.

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    3 января 2024, 11:55
    В Кремле назвали фейком сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос РИА «Новости» о том, готовит ли Путин некое «сенсационное заявление» по вопросам мировой безопасности, Песков заверил, что это фейк.

    Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что скоро Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу.

    Ранее Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

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    3 января 2024, 15:50
    СМИ: Взрывы прогремели в Днепропетровске

    СМИ: На фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине, сообщают украинские СМИ.

    Отмечается, что Днепропетровске слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Ранее на фоне воздушной тревоги раздались взрывы в Харьковской области.

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