Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Губернатор: Над акваторией Севастополя сбили ракету
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитой над акваторией города ракете
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией города, по предварительной информации, была сбита ракета.
«По информации от спасательной службы Севастополя никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные службы города продолжают контроль обстановки.
Ранее сообщалось, что над Белгородской областью были сбиты оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха».
По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.