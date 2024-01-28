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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз заявил об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Унечским районом в Брянской области, пострадавших нет, заявил губернатор Александр Богомаз.
Как указал Богомаз в Telegram-канале, пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА. По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО министерства обороны РФ. Он добавил, что пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Богомаз уточнил, что осколками уничтоженного беспилотника частично повреждена штукатурка жилого дома.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.