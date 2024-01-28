В ЛДПР предложили установить единую стоимость путевок в детские лагеря

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в пресс-службе, талантливые дети получают путевки во всероссийские центры, дети, у родителей которых есть деньги, покупают путевки. Отмечается, что средняя цена детского лагеря в 2023 году была около 40 тыс. рублей за смену, а задачей государства является обеспечение гарантии детей на полноценный летний отдых. «Речь, прежде всего, о детских лагерях», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Лидер партии ЛДПР уточнил, что в России необходимо решать проблему доступности детского отдыха, у каждого одаренного ребенка, даже из самых отдаленных уголков страны, должна быть возможность приехать в такой центр.

Ранее Леонид Слуцкий направил на заключение правительства подготовленный законопроект о праве для детей младше 17 лет из многодетных семей на бесплатный проезд до места отдыха и обратно.