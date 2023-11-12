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В России предложили оплачивать проезд на отдых детям из многодетных семей
В России предложили ввести бесплатный проезд на отдых для детей из многодетных семей
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства подготовленный законопроект о праве для детей младше 17 лет из многодетных семей на бесплатный проезд до места отдыха и обратно.
Изменения предлагается внести в закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Отмечается, что в ЛДПР предложили предоставлять бесплатный проезд до места отдыха и обратно в пределах России несовершеннолетним детям из семей с тремя и более детьми младше 18 лет. В соответствующем документе говорится, что компенсация потерь в доходах будет проводиться счет средств из федерального бюджета, передает ТАСС.
Как указал Слуцкий, многие родители отказываются от рождения второго или последующих детей, поскольку затраты на содержание детей с каждым годом увеличиваются, особенно это касается отдыха для всей семьи. И поэтому, по его словам, для того, чтобы родители смогли показать своим детям культуру и ценности России, а также провести время вместе на отдыхе, ЛДПР предложила бесплатный провоз несовершеннолетних детей по России.
Председатель ЛДПР добавил, что только за последние два года стоимость на отдых увеличилась на 35%. Он уточнил, что по статистике основная причина отказа от совместного отдыха – недостаток средств, поэтому больше половины граждан остается в период своего отпуска дома.
Ранее в России предложили освободить владельцев авто с тремя и более несовершеннолетними детьми от уплаты транспортного налога.