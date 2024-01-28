Телемост между десантниками и их близкими из Уссурийска прошел в зоне СВО

Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО

Волонтер Победы Рябова: Задача потомков жителей блокадного Ленинграда – защитить историю России от переписывания

Tекст: Андрей Резчиков

«Сейчас, на мой взгляд, как никогда актуально помнить прошлое своей страны, своей семьи. Мы видим, как наши противники каждый день пытаются переписать историю. Но я также вижу, как современное российское общество, а главное – молодое поколение, противостоит этому», – сказала Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«В рядах «Волонтеров Победы» на данный момент более 700 тыс. человек из самых разных уголков России и еще 59 стран. И каждый день эти ребята проводят памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят подрастающее поколение с историей, – продолжила собеседница. – Прямо сейчас в Санкт-Петербурге собрались потомки защитников Ленинграда, участники международного слета «Внуки Победы. Ленинград». Каждый из них знает историю своего предка и гордится ею. Это ли не показатель того, как общество хранит историю и заботится о ней?».

Рябова отметила также, что «защищать нашу историю и противостоять фейкам – это, как минимум, наша обязанность перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся за мир, и перед современными героями, которые в зоне СВО борются с нацизмом».

«Смогли бы мы посмотреть в глаза нашим прадедушкам, если бы во всем мире считали, что Советский Союз не сражался с нацистами и не внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне? Готовы ли мы жить в мире, где наши дети не будут знать историю настоящих героев? Лично я уверена, что мы такого не допустим. От нас и наших действий зависит наше будущее», – подчеркнула исполнительный директор «Волонтеров Победы».

Рябова отмечает, что участники спецоперации на фронте продолжают миссию своих предков по борьбе с угрозой нацизма. Она напомнила, что «среди наших ребят есть те, кто добровольно ушел на фронт». «И во многом к этому решению их подтолкнуло знакомство с ветеранами Великой Отечественной войны и очевидцами тех событий. И нынешние бесстрашные и отважные поступки наших бойцов на передовой прекрасно демонстрируют, что связь поколений есть», – добавила собеседница.

По мнению Рябовой, Европа забыла уроки Второй мировой войны и поддержала возрождение нацизма в новой форме. «Возможно, нашим европейским коллегам проще забыть, нежели признать силу Советского Союза в прошлом и мощь России в настоящем. Думаю, наши поступки красноречивее всего показывают нашу позицию к действительности. Мы вместе с нашими бойцами, и делаем все возможное, чтобы победа наступила как можно быстрее», – убеждена спикер.

В субботу в Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В них участвуют представители из 37 стран и 50 регионов России. Самыми значимыми и массовыми мероприятиями станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на «Газпром-Арене». Ожидается более 40 тыс. зрителей. На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретро-техники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют над Петропавловской крепостью.

Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.

По подсчетам историков, за это время фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов, погибло 632 тыс. человек (по другим данным эта цифра достигает 1 млн).

Несмотря на осаду, в городе работало свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции.

Снабжение города осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, ленинградцы называли ее Дорогой жизни. В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по ледовой дороге на автотранспорте. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов.