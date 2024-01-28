  • Новость часаНа Кубани пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    28 января 2024, 06:27 • Новости дня

    Телемост между десантниками и их близкими из Уссурийска прошел в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России

    «В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что военнослужащие за долгое время увидели родных и пообщались с ними в режиме реального времени, а также поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.

    «Родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки, что любят их и ждут дома с Победой!" – подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Минобороны России организовало телемост с участниками СВО из Татарстана. Мероприятие для семей военнослужащих было организовано на базе военного комиссариата региона, а для участников СВО – в одном из районов тыловой зоны.


    27 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки на Купянском направлении военнослужащие Западной группировки войск отразили пять атак украинских штурмовиков в районах Синьковки Харьковской области и Тернов ДНР, сообщило Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили до 25 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Кировска ДНР и Серебрянского лесничества.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих и гаубицу Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две украинские атаки в районах Шумов и Богдановки, а также поразила живую силу и технику ВСУ рядом с Красным, Клещеевкой, Андреевкой, Георгиевкой, Новомихайловкой ДНР.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки украинских штурмовиков 127-й бригады теробороны у Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Макаровки ДНР.

    Потери противника составили до 115 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

    На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Работина и Нестерянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы силы России поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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    27 января 2024, 17:13 • Новости дня
    В МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на срыв Киевом обмена военнопленными из-за атаки на Ил-76 Москва продолжит работу над возвращением находящихся в плену российских военнослужащих, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», – сказал Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что не следует полностью доверять Киеву в подобных вопросах, поскольку передаваемая украинской стороне информация «может быть использована во вред».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по российскому Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевшему крушение в Белгородской области, стреляли из американской или французской системы ПВО.

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    27 января 2024, 08:00 • Новости дня
    В Краснодарском крае создали реанимобиль для дельфинов

    В Краснодарском крае создали реанимобиль для выбрасывающихся на берег дельфинов, его начнут использовать в феврале

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый реанимобиль для дельфинов появится на Черноморском побережье Краснодарского края в феврале 2023 года, автомобиль завершают оборудовать спасательными устройствами, сообщила научный руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

    «Первый в Краснодарском крае реанимобиль будет подготовлен к началу сезона выбросов дельфинов. К сожалению, такой сезон наступает каждый год», – рассказала Денисенко ТАСС.

    По словам Денисенко реанимобиль будет оснащен лабораторным оборудованием для биохимических и гематологических исследований крови животных, а также портативным УЗИ-аппаратом, лекарствами для дельфинов,  снаряжением для добровольцев, носилками, баллонами.

    Также на борту реанимобиля будет складная ванна, предназначенная для ветеринарных манипуляций и транспортировки животных в стационарный центр, который планируется открыть для лечения морских животных.

    По словам Денисенко, сезон выброса дельфинов на берег в Черном море наступает весной и длится до середины лета. Только в 2022 году на черноморском побережье погибло около 600 китообразных, основной причиной гибели стала эпизоотия вирусной инфекции.

    При этом 20-ти выбросившимся на берег в крайнем критическом состоянии дельфинам ветеринарам удалось оказать помощь, а шесть из них – выходить и выпустить в море.

    Ранее сообщалось, что власти Севастополя организовали операцию по спасению выпущенных из дельфинария афалин, не приспособленных для жизни в природе.

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    27 января 2024, 10:25 • Новости дня
    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО

    Волонтер Победы Рябова: Задача потомков жителей блокадного Ленинграда – защитить историю России от переписывания

    Волонтер: Потомки героев блокадного Ленинграда продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО
    @ Сергей Шиманский/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Между защитниками блокадного Ленинграда и нынешней молодежью есть связь поколений: ветераны выстояли 80 лет назад, а продолжатели их дела сейчас сражаются с неонацизмом в зоне спецоперации, сказала газете ВЗГЛЯД Анастасия Рябова, исполнительный директор движения «Волонтеры Победы». В субботу в Санкт-Петербурге отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

    «Сейчас, на мой взгляд, как никогда актуально помнить прошлое своей страны, своей семьи. Мы видим, как наши противники каждый день пытаются переписать историю. Но я также вижу, как современное российское общество, а главное – молодое поколение, противостоит этому», – сказала Анастасия Рябова, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

    «В рядах «Волонтеров Победы» на данный момент более 700 тыс. человек из самых разных уголков России и еще 59 стран. И каждый день эти ребята проводят памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят подрастающее поколение с историей, – продолжила собеседница. – Прямо сейчас в Санкт-Петербурге собрались потомки защитников Ленинграда, участники международного слета «Внуки Победы. Ленинград». Каждый из них знает историю своего предка и гордится ею. Это ли не показатель того, как общество хранит историю и заботится о ней?».

    Рябова отметила также, что «защищать нашу историю и противостоять фейкам – это, как минимум, наша обязанность перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны боролся за мир, и перед современными героями, которые в зоне СВО борются с нацизмом».

    «Смогли бы мы посмотреть в глаза нашим прадедушкам, если бы во всем мире считали, что Советский Союз не сражался с нацистами и не внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне? Готовы ли мы жить в мире, где наши дети не будут знать историю настоящих героев? Лично я уверена, что мы такого не допустим. От нас и наших действий зависит наше будущее», – подчеркнула исполнительный директор «Волонтеров Победы».

    Рябова отмечает, что участники спецоперации на фронте продолжают миссию своих предков по борьбе с угрозой нацизма. Она напомнила, что «среди наших ребят есть те, кто добровольно ушел на фронт». «И во многом к этому решению их подтолкнуло знакомство с ветеранами Великой Отечественной войны и очевидцами тех событий. И нынешние бесстрашные и отважные поступки наших бойцов на передовой прекрасно демонстрируют, что связь поколений есть», – добавила собеседница.

    По мнению Рябовой, Европа забыла уроки Второй мировой войны и поддержала возрождение нацизма в новой форме. «Возможно, нашим европейским коллегам проще забыть, нежели признать силу Советского Союза в прошлом и мощь России в настоящем. Думаю, наши поступки красноречивее всего показывают нашу позицию к действительности. Мы вместе с нашими бойцами, и делаем все возможное, чтобы победа наступила как можно быстрее», – убеждена спикер.

    В субботу в Санкт-Петербурге проходят торжественные мероприятия в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В них участвуют представители из 37 стран и 50 регионов России. Самыми значимыми и массовыми мероприятиями станут торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинг-реквием на «Газпром-Арене». Ожидается более 40 тыс. зрителей. На Дворцовой площади будет развернута выставка военной ретро-техники, а на фасаде Главного штаба готовят к показу видеоспектакль. Завершит празднование салют над Петропавловской крепостью.

    Напомним, 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята. Блокада началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, она стала самой кровопролитной в истории человечества.

    По подсчетам историков, за это время фашисты сбросили на город 107 тыс. авиабомб и выпустили 150 тыс. снарядов, погибло 632 тыс. человек (по другим данным эта цифра достигает 1 млн).

    Несмотря на осаду, в городе работало свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции.

    Снабжение города осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, ленинградцы называли ее Дорогой жизни. В навигационные периоды перевозки проводились по водной трассе, в период ледостава – по ледовой дороге на автотранспорте. По ней подвозили боеприпасы, вооружение, продовольствие, топливо, эвакуировали больных, раненых и детей, а также оборудование заводов и фабрик. Всего за время функционирования магистрали по ней были эвакуированы около 1 млн 376 тыс. человек, перевезено 1 млн 615 тыс. т грузов.

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    28 января 2024, 01:53 • Новости дня
    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в школе

    Жильцов разрушенной ростовской многоэтажки оставили ночевать в пункте временного размещения в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы дома в Ростове-на-Дону, в котором обрушилась часть стены подъезда, останутся ночевать в пункте временного размещения, который развернут в школе №82, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

    «26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам», – приводит ТАСС сообщение Логвиненко.

    По его словам, сейчас в пункте размещения находятся 53 жителя разрушевшегося дома, в воскресенье, 28 января жильцов дома расселят в «маневренный фонд на улице Уланской».

    Всего расселению подлежат 155 семей, 140 из них собственники квартир, остальные наниматели, сообщил глава администрации города. По его словам, для ликвидации последствий обрушения в доме введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ранее сообщалось, что стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону в пятиэтажном жилом доме, жильцы были эвакуированы. Из дома были эвакуированы 80 человек.

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    27 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после участия в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида продолжат неформальное общение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кроме того, президенты планируют провести двустороннюю встречу в воскресенье, добавил Песков, передает ТАСС.

    В субботу белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    27 января 2024, 22:23 • Новости дня
    Снаряд украинской РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью

    Реактивный снаряд от системы залпового огня «Ураган» ВСУ сбили российские силы ПВО над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский снаряд от РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что снаряд был перехвачен в субботу, 27 января, около 20:30 мск.

    РСЗО «Ураган» – советская артиллерийская система, которая стреляет неуправляемыми ракетами (реактивными снарядами) с различными боевыми частями массой от 90 до 140 кг, в том числе термобарическими (вакуумная бомба) и кассетными. Дальность стрельбы «Урагана» составляет от 5 до 35 км. Западным аналогом является РСЗО HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Жителям  было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.







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    27 января 2024, 23:25 • Новости дня
    Федор Конюхов отправился на верблюдах по ОАЭ

    Путешественник Федор Конюхов начал переход ОАЭ на верблюдах в составе российско-арабской команды

    Tекст: Денис Тельманов

    Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельную экспедицию на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты.

    «Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30-40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате», – приводит ТАСС сообщение Международного центра путешествий Федора Конюхова.

    Отмечается, что экспедиция, которая стартовала в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби, получила название «Через семь эмиратов», маршрут длиной 560 км проложен по территории всего государства.

    Местами стоянок выбраны «древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом».

    Отмечается, что переход «Через семь эмиратов» является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции – пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

    В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло установили рекорд дальности полета на воздушном шаре.

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    27 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Россию доставлено более 885 тыс. яиц из Турции

    Таможенное оформление и ветконтроль прошли более 885 тыс. яиц из Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенная зерновая компания доставила в Россию партию куриных яиц из более 885 тыс. штук, которые прошли процедуру таможенного оформления и ветеринарный контроль.

    Партия прибыла в страну 27 января и в ближайшее время будет передана для продажи российским покупателям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

    Ранее президент России Владимир Путин, комментируя рост цен на куриное яйцо на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них.

    Также в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявлял, что цены на яйца снизятся в ближайшее время. А по данным Росстата, производство куриных яиц в России по итогам 2023 года возросло на 1,8% в сравнении с показателями 2022 года и составило 38 млрд 56 млн штук.

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    28 января 2024, 07:11 • Новости дня
    На Кубани пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

    На Кубани автобус Нальчик – Москва столкнулся с грузовиком, 5 человек погибли, еще 6 пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Нальчик, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Краснодарском крае. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    «Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Неоплан» сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля Hyundai. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них 5 человек погибли», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Отмечается, что столкновение произошло в районе 3 часов ночи в воскресенье, 28 января, на 15-м километре трассы Р-217 в районе станицы Новоулешковской, на участке трассы с реверсивным движением.

    Пострадавших направили в медучреждения Павловского района.

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    28 января 2024, 01:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки 19 раз обстреляли Горловку и Донецк

    ВСУ за сутки выпустили по жилым районам Горловки и Донецка болшее 60 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки.

    Более 60 боеприпасов различного типа было выпущено со стороны украинских войск по жилым районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что зафиксировано 19 обстрелов на донецком и горловском направлениях. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ за сутки. Кроме того, в селе Соловьевка был сбит беспилотник.

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

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    28 января 2024, 04:27 • Новости дня
    Российские десантники сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ

    Подразделения ПВО российских десантников сбили три дрона «Баба Яга» ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения противовоздушной обороны российских десантников сбили на херсонском направлении три беспилотника ВСУ типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны России.

    «Расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Название «Баба-Яга» закрепилось за украинскими сельскохозяйственными беспилотниками, которые приспособлены для сбрасывания с воздуха минометных мин и кумулятивных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в боях за Макеевку на Купянско-Лиманском направлении украинского националиста Василия Яремко с позывным «Ярый».

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    28 января 2024, 06:49 • Новости дня
    Треть фишинговых писем в России в 2023 году рассылались от имени госструктур

    «Спецсвязь»: Треть фишинговых писем в России в 2023 г рассылались от имени госструктур

    Tекст: Денис Тельманов

    Треть фишинговых писем от мошенников в России рассылались в 2023 году от имени государственных и силовых структур, в том числе правоохранительных органов, МЧС, военкоматов и различных министерств, сообщили в главном операционном центре «Спецсвязи».

    «За последний год сильно возросло количество электронных фишинговых писем от имени военкоматов, различных министерств, правоохранительных органов, МЧС и других государственных структур. На такую долю мошеннических атак приходится около 30%», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что оставшаяся доля писем поступала от имени лотерей, популярных магазинов и торговых площадок, а также банков.

    Ранее россиян предупредили о возобновлении рассылки фишинговых писем от имени Федеральной службы судебных приставов.

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    28 января 2024, 06:04 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на купянском направлении, сообщило Минобороны России

    «Вертолет Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил взводный опорный пункт противника на купянском направлении зоны специальной военной операции», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что летчики после применения авиационных средств поражения с кабрирования выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее сообщалось, что Ка-52 уничтожил технику и военнослужащих ВСУ на сватовско-кременском направлении, используя рельеф местности.

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    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

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    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины

    США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России. Также США рассчитывают на удары Украины дальнобойным оружием и диверсии. Эксперты говорят, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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