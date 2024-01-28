Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.4 комментария
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Токийском заливе
В Токийском заливе произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано утром в Токийском заливе, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр землетрясения зафиксирован в северной части Токийского залива, очаг подземных толчков находился на глубине 80 км, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась. При этом сильные толчки ощущались во всех районах центрального Токио.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в Японии произошло свыше 850 землетрясений, число жертв в них выросло до 202 человек.