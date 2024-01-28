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В Турции поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой
Пассажирский поезд с иностранными туристами протаранил бетономешалку на северо-западе Турции
Поезд, перевозивший из Стамбула в Софию пассажиров, большинство из которых иностранные туристы, врезался в переезжавшую пути бетономешалку недалеко от турецкого города Текирдаг на северо-западе страны.
Водитель бетономешалки получил травмы и доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.
Отмечается, что в железнодорожном составе находилось 80 человек, информация об их состоянии не приводится. На место инцидента выехали бригады медиков, полиции и поисково-спасательной службы.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд и фура столкнулись в Чехии. Погиб машинист поезда, 15 пассажиров получили травмы.