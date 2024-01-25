Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран

Путин назвал многодетные семьи опорой России

Путин: Многодетные семьи – опора России, воспитывают качества, на которых держится страна

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.