Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.6 комментариев
На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим
Аксенов официально ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
Введен особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью – теперь пункты пропуска здесь приравнены к таковым на госгранице, опубликован соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова.
Как говорится в указе, было решено ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Крыма в область, а также установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через госграницу России и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов, передает «Крым-информ».
Местами пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска «Перекоп», «Армянск», «Джанкой», железнодорожные пункты пропуска «Джанкой», «Армянск». Вне этих пунктов пересечение северной границы республики запрещается.
Отдельно в указе оговаривается, что перемещение воинских колон через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением ФСБ по Крыму.
Также указ определяет ряд документов, удостоверяющих личность, наличие которых обязательно при пересечении границы в пунктах пропуска.
Напомним, в августе врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку.