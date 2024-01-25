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    Доминирование Wildberries и Ozon потребовало вмешательства властей
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    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    Вынесен приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
    Найдены черные ящики сбитого ВСУ Ил-76
    На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке
    На Украине заявили об отказе продлить контракт на транзит российского газа
    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    18 комментариев
    25 января 2024, 14:10 • Новости дня

    На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим

    Аксенов официально ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

    На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введен особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью – теперь пункты пропуска здесь приравнены к таковым на госгранице, опубликован соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова.

    Как говорится в указе, было решено ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Крыма в область, а также установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через госграницу России и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов, передает «Крым-информ».

    Местами пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска «Перекоп», «Армянск», «Джанкой», железнодорожные пункты пропуска «Джанкой», «Армянск». Вне этих пунктов пересечение северной границы республики запрещается.

    Отдельно в указе оговаривается, что перемещение воинских колон через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением ФСБ по Крыму.

    Также указ определяет ряд документов, удостоверяющих личность, наличие которых обязательно при пересечении границы в пунктах пропуска.

    Напомним, в августе врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку.

    24 января 2024, 16:25 • Новости дня
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила, что вместе с детьми планирует переехать в Эстонию.

    Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.

    Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.

    В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.

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    24 января 2024, 21:08 • Новости дня
    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев

    BBC: Японцы возмущены победой украинки в конкурсе «Мисс Япония»

    Победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев
    @ missnippon.jp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель украинского происхождения Каролина Шиино стала обладательницей титула «Мисс Япония», победа девушки в конкурсе вызвала бурную реакцию японцев в соцсетях, сообщает телеканал Би-би-си.

    Итоги конкурса красоты «Мисс Япония – 2024» были подведены 22 января, победительницей стала 26-летняя уроженка украинского Тернополя Каролина Шиино, переехавшая в Японию в возрасте пяти лет, передают «Известия». Девушка стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе.

    Японские пользователи соцсетей с недоумением отнеслись к победе украинки в конкурсе. Многие заявили, что девушка, несмотря на свою красоту, совсем не выглядит как японка.

    Часть японцев выразила мнение, что украинку выбрали победительницей из политических соображений. «Если бы она родилась русской, она бы не победила. Ни в коем случае. Очевидно, что теперь критерии – это политическое решение. Какой печальный день для Японии!» – написал один из комментаторов.

    Ранее на Украине пожаловались на «несправедливую» конкуренцию с россиянкой на «Мисс Земля».

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    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

    Коментарии (30)
    25 января 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова

    Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова

    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осадила журналистку британской телекомпании Би-би-си, которая в ходе пресс-конференции перебивала главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

    Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».

    Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».

    Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».

    Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».

    «Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».

    Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».

    Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

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    24 января 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом, заявили в Минобороны.

    «Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.

    В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

    Украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены на аэродром Белгород для обмена, указали в ведомстве.

    «И тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – подчеркнуло Минобороны.


    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

    В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.

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    24 января 2024, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

    МИД: Действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией прекращено

    Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Москвой и Хельсинки.

    Как сообщили в ведомстве, соглашение утратило силу 24 января 2024 года, передает ТАСС. Документ действовал с 2012 года, он был подписан 13 апреля в Хельсинки.

    Напомним, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

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    24 января 2024, 21:33 • Новости дня
    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином

    Кардиолог Ашихмин: Народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин

    Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России стало больше людей с повышенным холестерином. И этому есть два объяснения, сказал газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

    «У нас в стране в последнее время наблюдается распространенность высокого холестерина (гиперхолестеринемия). Скорее всего, во-первых, это связано с тем, что просто больше начали тестировать на холестерин. Во-вторых, в бланках появились новые нормы», – говорит Ашихмин.

    Он объясняет, что ранее норма холестерина была завышена, однако позже пришли к обратному мнению. «Сейчас лаборатории подчеркивают красным тот холестерин, который много лет назад считался нормальным. Поэтому народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин», – делится собеседник.

    Врач рекомендует сдавать анализы на холестерин при отсутствии проблем в детстве уже с 18-летнего возраста. Частота сдачи должна зависеть от результатов: при низком или нормальном уровне холестерина – раз в пару-тройку лет, при высоком – регулярно и под наблюдением специалиста.

    После 40 лет уровень холестерина следует измерять ежегодно. Также он предупреждает, что если холестерин липопротеинов низкой плотности больше 3,3 мМоль/л, то это должно стать поводом для обращения к кардиологу. Такой показатель говорит о повышенном уровне общего холестерина.

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    Ранее врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

    Коментарии (24)
    24 января 2024, 16:48 • Новости дня
    Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
    Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бобруйские маркетологи удивили пользователей соцсетей креативной рекламой шаурмы в кляре, видеоролик вызвал бурные обсуждения, некоторые заявили, что это лучшая реклама, которую они видели. Однако нашлись и те, кто обвинил рекламу в плагиате.

    Многие комментаторы назвали ролик креативным, но часть заметила, что эта идея неоригинальная, а позаимствована из старого рекламного ролика чипсов Doritos, передает «Могилев онлайн».

    Ранее американский бренд пива Bud Light подвергся критике из-за рекламы с трансгендерной женщиной.

    Коментарии (25)
    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    24 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, совершил акт безумного варварства и поставил под вопрос возможность заключения любых договоренностей с украинской стороной, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.

    «Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.

    Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    24 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство изучает вопрос о полном выводе своих военных с сирийской территории, сообщили источники в Госдепартаменте и Пентагоне журналу Foreign Policy.

    Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.

    Ранее военную базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии атаковали беспилотники, после этого США нанесли артиллерийский и ракетный удары по проиранским шиитским формированиям в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.

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    24 января 2024, 18:04 • Новости дня
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджан приостановил работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий, заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.

    В заявлении говорится, что «ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены». Азербайджан считает, что инициатива по оспариванию полномочий делегации страны является частью этой «порочной кампании», передает ТАСС.

    «Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», – говорится в заявлении делегации. Азербайджан прекратил свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.

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    24 января 2024, 22:29 • Новости дня
    Франция отказалась созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76

    Полянский: Франция отклонила запрос России о проведении заседания СБ ООН по сбитому Ил-76

    Tекст: Валентина Григоренко

    Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому вооруженными силами Украины (ВСУ) Ил-76 в Белгородской области, заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский в своем Telegram-канале, Париж согласился провести заседание только в пятницу в 1.00 мск. По его словам, такое решение является попыткой выгородить киевский режим, передает РИА «Новости».

    «Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве). Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», – уточнил он. Полянский добавил, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя СБ ООН, пишет ТАСС.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация проинформирована о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ил-76 и сожалеет о гибели людей в результате крушения.

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    Маркетплейсы Wildberries и Ozon заняли доминирующее положение на рынке, посчитали в ФАС. Ведомство недовольно, что на эти компании поступает много жалоб от малого и среднего бизнеса, а проверять IT-компании в России нельзя. Почему именно эти маркетплейсы вырвались далеко вперед своих конкурентов? И чем грозит интерес к ним ФАС? Подробности

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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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