На границе Крыма и Херсонской области ввели особый режим

Аксенов официально ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в указе, было решено ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Крыма в область, а также установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через госграницу России и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов, передает «Крым-информ».

Местами пересечения админграницы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска «Перекоп», «Армянск», «Джанкой», железнодорожные пункты пропуска «Джанкой», «Армянск». Вне этих пунктов пересечение северной границы республики запрещается.

Отдельно в указе оговаривается, что перемещение воинских колон через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Пограничным управлением ФСБ по Крыму.

Также указ определяет ряд документов, удостоверяющих личность, наличие которых обязательно при пересечении границы в пунктах пропуска.

Напомним, в августе врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку.