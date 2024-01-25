Песков: Встреча Путина с доверенными лицами состоится скоро

Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.0 комментариев
Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.0 комментариев
Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.2 комментария
Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.17 комментариев
Путин: Многодетные семьи – опора России, воспитывают качества, на которых держится страна
«Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».
Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.
Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи
На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.
Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.
В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.
Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и профессиональное обучение многодетных родителей.
Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.
Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.
Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.
В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.
Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в ходе всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», передает ТАСС.
До этого глава государства общался с участниками всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».
Президент в ноябре прошлого года подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
Ранее сообщалось, что правительство России в 2024 году должно проработать и утвердить стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.
Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».
АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».
Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.
В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.
Президент, говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье, указал, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операции, передает ТАСС.
«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», – пояснил он. Путин отметил, что над этим предложением следует подумать.
«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.
Глава государства поддержал мнение одной из участниц встречи о том, что эта субсидия является очень актуальной и важной, передает ТАСС.
«Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги», – сказал Путин, пообещав, что меры поддержки будут продлены.
Ранее Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки.
Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности
Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме «Родные – любимые» пообещал прокатить Путина на трех белых оленях, передает ТАСС.
«Быстро олень ездит?» – поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: «70 километров в час? Так быстро бегает?» Оленевод ответил, что животное бегает, «как спортсмены на лыжах». «Пояс безопасности не нужен?» – поинтересовался президент. «Не нужен», – заверил житель Ямала.
Путин также ответил согласием на приглашение местного оленевода приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Постараюсь приехать обязательно, – пообещал президент. – Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно». В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что «в чуме был неоднократно».
«Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, – сказал президенту житель Ямала. – Очень тебя любят в тундре». Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. «Буровую вставляют, так чистенько делают, – рассказал оленевод. – Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали». «То есть об экологии заботятся», – подытожил президент.
Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.
Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»
«Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.
При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.
Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ попросил многодетную семью Ахмеровых из Башкирии спеть песню. Они исполнили фрагмент песни «Моя семья». Ахмеровы являются победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
После этого глава государства поинтересовался у Ахмеровых, посетили ли они уже экспозицию республики на выставке «Россия». Узнав, что еще нет, Путин сказал, что стенд Башкирии полностью отражает величие республики. Глава государства отметил, что очень любит республику и ее жителей.
«Башкирия, напомню историю, присоединилась добровольно, просила принять ее в Российское государство. И я много раз говорил, повторю еще раз: взяли на себя башкиры функции пограничной стражи, а в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней, всех мужчин с 15 лет», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.
В ходе общения с участниками и победителями всероссийских конкурсов Путин также назвал Россию семьей семей.
«Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Путин рассказал, что для него образцом был отец, который развил в нем чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем пагубных привычек. «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть – никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще», – поделился президент.
Российский лидер добавил, что рос в атмосфере доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки, подчеркнув, что именно это формирует морально-нравственную основу будущего полноценного человека.
Во вторник президент Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.
Кремль: Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые»
В форуме участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО, говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».
В 2023 году всероссийский конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3444 семьи).
Участниками конкурса «Это у нас семейное» являются около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.
«Я – большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать и услышать ваши оценки того, что мы делаем, как мы делаем», – сказал глава государства и призвал участников встречи высказать свои предложения по поддержке семей и усовершенствованию существующих мер, передает ТАСС.
Ранее Путин признался, что встречи с военными придают ему сил.
Политолог Станислав Корякин рассказал о появлении новых российских профсоюзов
«Внимание главы государства к сфере труда крайне важно, поскольку это весьма чувствительная тема из-за разных интересов у владельцев бизнеса и наемных работников. Именно защита интересов трудящихся всегда в приоритете у Путина, это базис для недопущения трудовых конфликтов в России как социальном государстве», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».
«Профсоюзы – одна из немногих организованных общественных структур, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. И функция этого объединения неизменна много десятилетий – это поддержка людей наемного труда. В этом процессе президент России выступает гарантом соблюдения прав и обязательств в трехстороннем сотрудничестве между работодателями, профсоюзами и государством. В необходимых случаях глава государства, безусловно, может выступать и арбитром для всех сторон. Он понимает, что права всех сторон должны быть защищены не только законодательно, но и организационно», – подчеркнул он.
«Надо сказать, что сейчас активно развиваются новые профсоюзы, они снова актуальны в нашей стране. Недавно я узнал, что появился профсоюз арбитражных управляющих. Люди осознают, что у них общие профессиональные интересы, их надо защищать от других участников коммерческих и трудовых отношений. А это является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда и взаимоотношений между работодателями и наемными работниками», – резюмировал эксперт.
В понедельник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Путин отметил: ФНПР существует 33 года, и за эти годы совместной работы федерация для правительства – часто неудобный партнер.
«Но все-таки вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – указал глава государства. Шмаков согласился, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. В ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).
Кремль: Путин и ас-Сиси 23 января дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС «Эд-Дабаа»
В анонсе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.
Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.
«Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, что это все сыграет должным образом с тем, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей территории страны», – сказал президент, передает ТАСС.
Путин добавил, что в этой сфере еще предстоит проделать большую работу, и подчеркнул, что власти старались собрать полный пакет мер поддержки семьи с момента беременности будущей мамы до достижения ребенком совершеннолетия.
«Но теперь, если обратили внимание, для молодых людей, которые учатся на очном отделении до 23 лет, эти программы тоже будут продолжаться, будут продолжать действовать», – отметил он.
Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.