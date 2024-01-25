У Ходорковского конфисковали загородный поселок в Одинцово

«Коммерсант»: У основателей ЮКОСа конфисковали загородный поселок в Одинцово

Tекст: Ольга Никитина

Соответствующее решение было принято Одинцовским городским судом 17 января.

Также в этом поселке находятся дома бывших топ-менеджеров ЮКОСа и ее дом приемов.

По данным «Коммерсанта», представители Генпрокуратуры, обращаясь в суд, опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены в том числе по статье о неуплате налогов. Также суд удовлетворил гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд рублей. По информации издания, в настоящее время долг несколько сократился.

КИЗ «Яблоневый сад» был образован в 1997 году и, по данным Генпрокуратуры, использовался для «легализации незаконно приобретенных в результате преступной деятельности Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л. и подконтрольных им лиц доходов», пишет газета.

Имущество «Яблоневого сада», конечными бенефициарами которого Генпрокуратура признает Ходорковского и Лебедева, после вступления судебного решения в силу будет реализовано с аукциона для погашения налоговых недоимок.

В начале января Ходорковский был переобъявлен в розыск после возбуждения в отношении него уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России.