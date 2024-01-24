Приходившего 16 раз в военкомат украинца осудили за уклонение от армии

Tекст: Алексей Дегтярев

В июне 2023 года гражданина в Полтавской области сочли годным к службе в армии, он получил две повестки, но дважды уклонился от мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

В суде он заявил, что с июня по ноябрь получил 18 повесток, 16 раз являлся в военкомат. Из-за состояния здоровья его не брали в армию. При этом 16 раз в воинскую часть его возил лично подполковник.

Обвиняемый утверждал, что в системе военкоматов наблюдается беспорядок, в военном билете не отражена вся информация по учету, работники постоянно меняют в нем даты. Все это привело к тому, что последние два раза он не прибыл по повестке.

Он признал вину и раскаялся. Его признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы, но срок заменили на два года испытательного срока.