Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Приходившего 16 раз в военкомат украинца осудили за уклонение от армии
Украинского гражданина признали виновным в уклонении от призыва, хотя тот до этого являлся по 16 повесткам, но проигнорировал две последних, сообщают украинские СМИ.
В июне 2023 года гражданина в Полтавской области сочли годным к службе в армии, он получил две повестки, но дважды уклонился от мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
В суде он заявил, что с июня по ноябрь получил 18 повесток, 16 раз являлся в военкомат. Из-за состояния здоровья его не брали в армию. При этом 16 раз в воинскую часть его возил лично подполковник.
Обвиняемый утверждал, что в системе военкоматов наблюдается беспорядок, в военном билете не отражена вся информация по учету, работники постоянно меняют в нем даты. Все это привело к тому, что последние два раза он не прибыл по повестке.
Он признал вину и раскаялся. Его признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы, но срок заменили на два года испытательного срока.