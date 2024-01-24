Экс-следователи из Москвы стали подозреваемыми по делу Merlion

Экс-следователи из Москвы стали подозреваемыми в фальсификации доказательств по делу Merlion

Tекст: Алексей Дегтярев

С делом против Юсупова в одно производство объединены дела, заведенные по факту заведомо ложного доноса, фальсификации доказательств и незаконном привлечении совладельцев ГК «Мерлион», говорится в документе, передает ТАСС.

В зависимости от роли каждого экс-следователей обвинили в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении дела.

В документе отмечается, что есть не менее 14 установленных фигурантов. Из них часть скрылась от правоохранительных органов. Ведущие расследование считают, что у них есть и другие сообщники.

Напомним бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина и совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова обвиняли в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко.

Защита утверждала, что Симоненко их оговорил. Всех четверых подозреваемых арестовали, но позже их отправили под домашний арест. Через некоторое время их освободили от всех мер пресечений, дело прекратили, а сами они стали потерпевшими.

Симоненко задержали, ему вменили дачу заведомо ложных показаний, ложный донос и фальсификацию доказательств. По делу объявили в розыск бывшего следователя СК Алексея Неснова. Следствие полагает, что он помогал обвиняемому подделывать улики на совладельцев Merlion.

Согласно материалам дела, попытка привлечь Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина к уголовной ответственности – один из эпизодов деятельности Симоненко и бывших следователей.

По мнению следствия, они входили в преступное сообщество, которое незаконно привлекало людей к уголовной ответственности для вымогания взяток за прекращение дел.