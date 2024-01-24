Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.3 комментария
В Словакии признали, что помощь Киеву ведет Украину к нищете и смерти
Вице-спикер парламента Словакии Блаха заявил, что помощь Украине ведет страну к нищете и смерти
Украина проигрывает в военном конфликте, контрнаступление провалилось, помощь стране от других государств ведет к ее нищете и смерти, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.
По его словам, Словакия оказывает Киеву огромную помощь, однако жителям республики это надоело, так как помощь Украине ведет только к нищете и смерти, передает ТАСС.
Также Баха сослался на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что украинское контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель.
Также политик отметил, что финансовая помощь для Киева по факту является «вливанием миллиардов в черную дыру», так как Украина – одна из самых коррумпированных стран.
Блаха добавил, что «Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса», в то время как ВСУ не удалось продвинуться на фронте «ни на один миллиметр».
«В Киеве происходит нормальная жизнь. Войны на ее востоке и вовсе не должно было бы быть, если бы не Запад», – заключил он.
Накануне Фицо заявил, что сдача территорий остается единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт. До этого он отметил, что Украина находится под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.