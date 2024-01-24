Вице-спикер парламента Словакии Блаха заявил, что помощь Украине ведет страну к нищете и смерти

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Словакия оказывает Киеву огромную помощь, однако жителям республики это надоело, так как помощь Украине ведет только к нищете и смерти, передает ТАСС.

Также Баха сослался на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что украинское контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель.

Также политик отметил, что финансовая помощь для Киева по факту является «вливанием миллиардов в черную дыру», так как Украина – одна из самых коррумпированных стран.

Блаха добавил, что «Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса», в то время как ВСУ не удалось продвинуться на фронте «ни на один миллиметр».

«В Киеве происходит нормальная жизнь. Войны на ее востоке и вовсе не должно было бы быть, если бы не Запад», – заключил он.

Накануне Фицо заявил, что сдача территорий остается единственным вариантом для Украины, если Киев желает прекратить конфликт. До этого он отметил, что Украина находится под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.