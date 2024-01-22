Рабочая группа по СВО направила доклад президенту по итогам 2023 года

Турчак: Рабочая группа по СВО направила президенту доклад с итогами первого года работы

Tекст: Ольга Никитина

Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что доклад по итогам первого года деятельности рабочей группы направлен президенту России.

Он, в частности, сообщил, что вместе с Минобороны были решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации. Кроме того, разработан и утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи. Сейчас он действует во всех субъектах.

С Минобороны запущен совместный информационный проект «Центр помощи по вопросам СВО», в ходе которого регулярно проводятся встречи с ветеранами, семьями участников СВО, личные приемы и многие другие мероприятия по оказанию поддержки, рассказал Турчак.

Помимо этого, он отметил, что на законодательном уровне рабочая группа выстроила комплексную систему господдержки бойцов СВО:

– статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО;

– на добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту;

– принят комплекс мер финансовой защиты (кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам);

– отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО;

– повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим, порядок подачи заявлений в ЗАГС);

– льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО – от зачисления в детские сады до поступления в вузы (внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования);

– заработали меры поддержки в сфере трудоустройства (сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям).

В настоящее время группа занимается вопросами распространения на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки; бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; обслуживания в гражданских медучреждениях в период отпусков; получения статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО.

«Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время», – заключил Турчак.

Ранее Турчак сообщал, что члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли на рассмотрение Госдумы поправки, включающие в список получателей выплат по госстрахованию еще не родившихся детей бойцов, погибших в ходе СВО.