В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?57 комментариев
Венгрия выступила против выделения Украине 5 млрд евро военной помощи
Министр Сийярто: Венгрия возражает против предоставления Украине военной помощи на 5 млрд евро
Венгрия выступает против выделения Украине военной помощи из Европейского фонда мира в течение нескольких лет на сумму 5 млрд евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
В преддверии совещания со своими коллегами из стран Евросоюза в столице Бельгии Сийярто в соцсетях сообщил, что по данному вопросу ожидаются жесткие дебаты. Он отметил, что инициативу о выделении Украине 5 млрд евро на долгие годы вперед продвигает партия войны в Брюсселе, передает ТАСС.
Американские СМИ писали ранее, что Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро. Причем осуществлять это Брюссель сможет в обход позиции Венгрии.