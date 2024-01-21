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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    12 комментариев
    21 января 2024, 13:16 • Новости дня

    МИД назвал причину невозможности российским морякам выехать из Мозамбика

    Посольство: Российские моряки не могут покинуть Мозамбик из-за отсутствия виз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отсутствие въездных виз – главная причина, по которой российские моряки не могут покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика, сообщила пресс-атташе посольства России в Мапуту Полина Жукова.

    По ее словам, главная проблема в этой ситуации заключается в отсутствии у российских моряков мозамбикских виз, поэтому они не могут с судна попасть в аэропорт и вылететь оттуда на родину, передает ТАСС. Жукова добавила, что россиянам разрешили выходить в город для закупки продуктов, сейчас посольство задействовало все заинтересованные ведомства для того, чтобы вернуть моряков в Россию.

    Ранее в МИД России сообщили, что удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора.

    21 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна

    Хазанов назвал Карибидиса и Галустяна талантливыми людьми, которым нужен хороший режиссер

    Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Известный российский актер и телеведущий Геннадий Хазанов высказал свое мнение по поводу молодых российских юмористов Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса.

    Хазанов заявил, что очень редко, «почти никогда» у него вызывает улыбку выступления молодых юмористов. При этом он назвал Карибидиса очень одаренным и интересным исполнителем, с яркой индивидуальностью, а Галустяна талантливым человеком, передает НТВ.

    Артист считает, что «не нашелся режиссер Данелия или Рязанов», художник, который бы мог трансформировать дарование Галустяна во что-то крупное.

    Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.

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    21 января 2024, 11:23 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения летевшего в Москву самолета

    Причиной крушения самолета Falcon 10B в Афганистане мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валентина Григоренко

    Технический отказ двух двигателей является предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане, сообщили в оперативных службах.

    Как уточнили в оперативных службах, двое россиян были среди шести человек, находившихся на борту пропавшего над Афганистаном российского джета, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет, принадлежащий ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, направлялся в Москву через Ташкент.

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    21 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ

    Военный эксперт Дандыкин заявил, что в украинской армии женщины могут быть очень жестокие

    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими, заявил военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

    Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в украинской армии почти 43 тыс. женщин, и это число будет увеличиваться. Дандыкин указал на разницу между санитарками из медицинской службы, в том числе из батальонного звена, и женщинами, которые сознательно взяли в руки оружие. По его словам, во втором случае уже действует принцип: если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя, пишет «Московский комсомолец».

    Военный отметил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУв женскую роту попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которым не чужда жестокость. Дандыкин рассказал, что во время его командировок на Северный Кавказ, была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. По его словам, она «положила 17 наших ребят».

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.

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    20 января 2024, 17:44 • Новости дня
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    Суд в Италии разрешил использовать нацистское приветствие на мероприятиях
    @ Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд Италии разрешил использовать на памятных мероприятиях римское приветствие, которое также применялось в фашистской Германии.

    Итальянский суд завершил пересмотр дела, связанного со скандалом 2016 года, когда несколько участников памятной акции использовали нацистское приветствие, и постановил, что вскидывание правой руки разрешено, если это действие не нацелено на восстановление фашистской партии, сообщил телеканал RAI, передает РБК.

    «Очевидно, что фашистское приветствие является оскорблением индивидуальных чувств, но оно становится преступлением, когда оно создает конкретную угрозу общественному порядку», – приводит Il Fatto Quotidiano слова прокурора Пьетро Гаэта.

    Отмечается, что суд постановил не считать использование такого приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях как угрозу.

    В России пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики влечет административную ответственность, а при неоднократном совершении правонарушения – уголовную.

    Ранее министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    20 января 2024, 17:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    Сальдо сообщил о возобновлении попыток ВСУ высадиться на левый берег Днепра
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадиться на левый берег.

    Ссылаясь на группировку «Днепр», Сальдо в своем Telegram-канале написал, что из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками на левый берег Днепра, передает ТАСС.

    Губернатор Херсонской области отметил, что за прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения в пределах региона ВСУ не вели активных действий, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных.

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    21 января 2024, 00:25 • Новости дня
    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

    Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала спустя неделю пожар на складе в Шушарах

    Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук поблагодарила за поддержку в связи с пожаром на складе в Шушарах в Петербурге и заявила, что компания работает над реконструкцией логистики.

    Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба Wildberries в Telegram. Бакальчук назвала случившееся «огромным испытанием» как для себя, так и для компании и поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

    По ее словам, сотрудники компании работают над восстановлением логистической инфраструктуры для выполнения всех обязательств.

    Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.

    Позже выяснилось, что сгоревший в Петербурге склад работал без разрешения Госстройнадзора, после пожара возбудили уголовное дело. Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге.

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    21 января 2024, 00:45 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    @ t.me/ChDambiev

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Чингиз Дамбиев опубликовал видео боевой работы российских танкистов: выстрелом из пушки они уничтожили украинский FPV-дрон.

    Дамбиев признал, что вероятность попадания из пушки танка по летящему дрону крайне мала. «Если серьезно, то в кадр попал очень редкий случай», - написал он в комментарии в Telegram-канале.

    Ранее казаки показали обезвреженный тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга».

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    21 января 2024, 02:59 • Новости дня
    Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Актер из «Чикатило» и «Склифосовский» Алексей Сдобнов был найден мертвым в машине

    Tекст: Вера Басилая

    Скончался российский актер кино, сериалов и артист озвучания Алексей Сдобнов, ему было 57 лет, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

    Продюсер сообщила, что артист «Алексей не доехал домой» и умер в машине еще в ночь с 12 на 13 января, прощание прошло в Люберцах, пишет «Российская газета».

    Бывшая супруга актера Виктория Маргелова сообщила, что артист страдал от проблем с сердцем, отмечает РЕН ТВ.

    Алексей Сдобнов окончил Московский государственный институт культуры. Снимался в фильмах: «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон».

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине
    @ Elmar Gubisch/Imago/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

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    20 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Концерт, посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской, должен был пройти в Доме ученых Сибирского отделения РАН, но его отменили.

    Мероприятие было запланировано на 31 марта 2024 года. Зрителей уведомили, что билеты подлежат возврату, передает РИА «Новости».

    О причинах отмены концерта не сообщается. Министерство культуры региона заявило, что не является организатором, поэтому прокомментировать отмену не может.

    Ранее концерт Лолиты отменили в Омске.

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    20 января 2024, 23:34 • Новости дня
    На Украине глава военной администрации и мэр подрались у мемориала ВСУ

    Мэр и глава военной администрации подрались в городе Ромны на Украине у памятника погибшим солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Роменской военной администрации Денис Ващенко и мэр города Олег Строгний устроили драку в центре Ромны на Украине перед мемориалом погибшим бойцам ВСУ.

    Ващенко выложил в соцсетях свою версию событий. По его словам, мэр города Олег Строгний на повышенных тонах общался с родственниками убитых военных, которые хотели поставить к мемориалу вазу с цветами, передает телеканал «360».

    По версии Ващенко, он вступился за родственников павших воинов, которых Строгний оскорблял, толкал. Между тем, мэр города написал заявление в полицию за избиение.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины из-за песни «Владимирский централ».

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    20 января 2024, 18:37 • Новости дня
    В Гори обновили памятник Сталину
    В Гори обновили памятник Сталину

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В родном грузинском городе советского генерального секретаря Иосифа Сталина Гори обновили памятник политику. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Монумент обновили в ходе реновации Парка культуры и отдыха, сообщил телеканал «Мтавари».

    Местные неправительственные организации требуют демонтировать этот памятник, подобно тому, как в 2010 году при экс-президенте Михаиле Саакашвили под покровом ночи в центре Гори был снят самый известный монумент вождя, установленный на его родине еще в 1952 году.

    «Активисты также требуют переименовать центральный проспект Гори, который до сих пор носит имя Сталина», – отметила телекомпания.

    В Грузии несколько лет назад приняли «Хартию свободы», которой в том числе запрещена советская символика. Местная оппозиция обвиняет власти в том, что те «возрождают культ Сталину».

    Власти Гори пока не комментировали реабилитацию памятника.

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    21 января 2024, 06:10 • Новости дня
    Трамп назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

    Tекст: Вера Басилая

    В случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

    Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, и как именно он сделает. Он лишь отметил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и знает президента Украины Владимира Зеленского, и он это «отрегулирует», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить», после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.

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    21 января 2024, 07:54 • Новости дня
    Москва предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

    Замглавы МИД Грушко: Учения Steadfast Defender знаменует возвращение к схемам холодной войны

    Tекст: Вера Басилая

    Масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 («Стойкий защитник») знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, существенно увеличивает риск военных инцидентов, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал, что масштабные учения НАТО с участием 90 тыс.личного состава и 31 страны являются еще одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России, знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что подготовка учений проходит в искусственно разогреваемой обстановки военного психоза. По словам дипломата, безответственными заявлениями о возможной войне с Россией, к которой жителям Европы «следует готовиться», отметились министр обороны Германии, главком Швеции и председатель военного комитета НАТО. Целью является демонизация России и запугивание населения своих стран, чтобы оправдать безудержный рост военных расходов и спонсирование киевского режима,  а также заставить европейцев еще больше включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК.

    Грушко предупредил, что учения такого масштаба, как Steadfast Defender, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, она обеспечит свою безопасность.

    Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие учения Steadfast Defender-2024, в которых задействуют порядка 90 тыс. военнослужащих.

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    20 января 2024, 20:16 • Новости дня
    Ульянов: Мины по периметру ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения об обнаружении экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) мин вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая буферная зона. Персонал станции туда не заходит», – написал Ульянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Постпред подчеркнул, что эти мины представляют угрозу «только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов». Он также указал, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация ЗАЭС может самостоятельно решать, каике меры по ее защите предпринимать.

    Ранее МАГАТЭ сообщило об обнаружении мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями Запорожской АЭС.

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    Париж придумал уловку для отрицания гибели французских наемников на Украине

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