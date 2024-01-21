В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?0 комментариев
МИД назвал причину невозможности российским морякам выехать из Мозамбика
Посольство: Российские моряки не могут покинуть Мозамбик из-за отсутствия виз
Отсутствие въездных виз – главная причина, по которой российские моряки не могут покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика, сообщила пресс-атташе посольства России в Мапуту Полина Жукова.
По ее словам, главная проблема в этой ситуации заключается в отсутствии у российских моряков мозамбикских виз, поэтому они не могут с судна попасть в аэропорт и вылететь оттуда на родину, передает ТАСС. Жукова добавила, что россиянам разрешили выходить в город для закупки продуктов, сейчас посольство задействовало все заинтересованные ведомства для того, чтобы вернуть моряков в Россию.
Ранее в МИД России сообщили, что удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора.