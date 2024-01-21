В МИД рассказали о ситуации с застрявшими в порту Мозамбика российскими моряками

МИД: Российские моряки удерживаются в порту Мапуту из-за финансово-имущественного спора

Tекст: Вера Басилая

В МИД рассказали, что на судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан – граждане России, они пожелали вернуться на Родину, российское посольство в Мозамбике незамедлительно обратилось за содействием к местным властям, но пока вопрос с репатриацией решить не удалось, передает РИА «Новости».

Дипломаты объяснили, что экипаж судна Volopas оказался заложником финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом. При этом, как уточнили в МИД, портовые власти настаивают на присутствия минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву.

Кроме того, в министерстве заверили, что экипажу выплачивается зарплата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов, был пополнен запас технической воды, доставлена газовая плита.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что восемь месяцев команда, среди которых есть россияне, украинцы и граждане Литвы сидит без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту.