Прокуратура начала проверку сообщений о сходе снежной лавины на детей в Казани

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале, в социальных сетях появилась информация о том, что на территории одного из казанских гостиничных комплексов семерых детей завалило снегом, в результате один из них получил травмы, передает ТАСС.

В ходе проверки будет дана оценка работе коммунальных служб, ответственных за чистку снега, уточнили в прокуратуре. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее двое туристов погибли на снегоходах под лавиной в Хибинах.