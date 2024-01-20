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Прокуратура начала проверку сообщений о сходе снежной лавины на детей в Казани
В Казани прокуратура организовала проверку после появления в Сети сообщений о том, что на территории гостиничного комплекса детей завалило сошедшей со склона лавиной.
Как сообщила прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале, в социальных сетях появилась информация о том, что на территории одного из казанских гостиничных комплексов семерых детей завалило снегом, в результате один из них получил травмы, передает ТАСС.
В ходе проверки будет дана оценка работе коммунальных служб, ответственных за чистку снега, уточнили в прокуратуре. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее двое туристов погибли на снегоходах под лавиной в Хибинах.