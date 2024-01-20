РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов

Tекст: Кристина Цыцура

Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда, если их хозяева не будут найдены в вагонах, сообщил холдинг в Telegram-канале.

Проводникам разрешат оставлять животных на остановках только с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что проводник высадила кота, принадлежавшего одному из пассажиров, приняв его бездомного. Животное позже погибло.