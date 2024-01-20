Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов
В РЖД после инцидента с выброшенным котом сообщили о внесении изменений в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.
Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда, если их хозяева не будут найдены в вагонах, сообщил холдинг в Telegram-канале.
Проводникам разрешат оставлять животных на остановках только с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
Ранее сообщалось, что проводник высадила кота, принадлежавшего одному из пассажиров, приняв его бездомного. Животное позже погибло.