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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Айове победили Трамп, Рамасвами и Россия

    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    19 января 2024, 21:48

    Посол в ФРГ усомнился в объективности расследования взрывов на «Северных потоках»

    Посол Нечаев: Германия не посвящает Россию в детали расследования взрывов на «Северных потоках»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона не посвящает Москву в детали проводимого в Германии расследования подрыва «Северных потоков».

    «Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», – сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    По словам дипломата, это заставляет усомниться в беспристрастности и объективности расследования. «Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то «под носом» крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры», – подчеркнул посол.

    Он также указал на попытки «канализировать ответственность» посредством публикации в СМИ «смехотворных, абсурдных сценариев». «При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно», – отметил Нечаев.

    Ранее стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках».

    19 января 2024, 09:55
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    Германия отказалась идти ва-банк с военной помощью Украине
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия в вопросе военных поставок Украине не может идти ва-банк, поскольку есть риск, что она сама останется беззащитной, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    До сих пор Германия, по его словам, поставляла все, что могла, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Die Welt.

    Германия внесла наибольший из всех стран Европейского союза вклад, теперь очередь за другими, заявил Писториус.

    При этом он отметил, что если Россия одержит победу, то опасность для территории НАТО возрастет.

    Ранее немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    19 января 2024, 02:45
    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

    YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», ссылки на видеозаписи канала не открываются.

    При попытке входа на страницу Михалкова появляется сообщение, что данная страница недоступна, передает «Коммерсант».

    Старые выпуски «Бесогон ТВ» также не открываются – видеохостинг пишет, что «видео более недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален».

    Последний выпуск программы «Бесогон ТВ», по данным издания, был опубликован 22 декабря прошлого года.

    Канал был зарегистрирован в 2011 году. С 8 марта 2014 года по 1 мая 2020 года передача «Бесогон» выходила на телеканале «Россия 24», однако после того, как телеканал убрал из сетки один из эпизодов передачи, Михалков разорвал с ним отношения. С 2019 года программа «Бесогон» начала выходить на телеканале «Спас».

    Ранее Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался против его внесения в черный список ЕС за высказывание личного мнения в своей стране.

    По его словам, в 2022 году 16 выпусков передачи посмотрели 229 млн зрителей, что указывает на интерес со стороны большинства россиян к тем вопросам, которые затрагивает «Бесогон ТВ».

    Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.

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    19 января 2024, 18:30
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    19 января 2024, 09:23
    Беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Минобороны: Подавленный средствами РЭБ беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны подавили беспилотник ВСУ в Брянской области, при уничтожении дрон сбросил боеприпас на нефтебазу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале Богомаз сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать территорию города Клинцы, где уничтоженный средствами РЭБ беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

    Уточняется, что есть возгорание резервуаров в обваловании. Пострадавших нет.

    Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.

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    19 января 2024, 05:48
    Самолет «Победы» Москва – Кемерово аварийно сел в Новосибирске

    Самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.

    Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.

    Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.

    «Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что аэропорт в Архангельске временно закрыли из-за застрявшего в сугробе самолета Як-42 авиакомпании «Арктика». После посадки авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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    19 января 2024, 15:29
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    19 января 2024, 19:27
    В МИД раскрыли детали беседы с послом Франции

    В МИД раскрыли детали беседы с послом Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    19 января 2024, 17:05
    Назначен новый посол России в Японии

    Путин назначил Ноздрева новым послом России в Японии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новым послом России в Японии назначен директор третьего департамента Азии российского министерства иностранных дел Николай Ноздрев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Николай Ноздрев родился в 1971 году, работает в системе МИД России после окончания МГИМО в 1994 году. В 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника – посланника посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 годы являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России, возглавляет его с 20 февраля 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

    Ранее послом России в Японии был Михаил Галузин. В ноябре 2022 года Путин освободил его от этой должности.

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    19 января 2024, 06:29
    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Фалилеев осужден на девять лет

    Экс-прокурор Новосибирской области и Забайкалья Владимир Фалилеев осужден на 9 лет колонии за вязтку

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии.

    «Назначить наказание в виде девяти лет колонии строгого режима со штрафом пять млн рублей», – приводит ТАСС слова судьи.

    Отмечается, что Фалилеева обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.

    По данным портала «Новосибирск онлайн» экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового.

    Взамен прокурор, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях.

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    19 января 2024, 18:54
    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    19 января 2024, 07:28
    В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

    На юге Казахстана задержали трех человек находящихся в международном розыске, в том числе гражданина России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Туркестанской области на юге Казахстана сотрудники правоохранительных органов республики задержали трех иностранцев, включая гражданина России, которые находятся в международном розыске, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

    «Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По данным МВД Казахстана, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана, третий, задержанный в Клесском районе, является гражданином России.

    «Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован», – уточнили в пресс-службе.

    Фамилии задержанных и инкриминируемые им преступления не раскрываются, решается вопрос об их экстрадиции.

    Ранее сообщалось, что блогера и бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск по уголовной статье. В базе розыска МВД России появилась соответствующая запись. По какой именно статье разыскивают Шпака, не сообщается.

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    18 января 2024, 21:59
    Трутнев: Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь инвестиции на 3,5 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Расширение границ Арктической зоны РФ на два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Березовский и Белоярский – позволит привлечь 3,5 млрд рублей частных инвестиций, считает вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «По результатам решения.. будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 млрд рублей частных инвестиций», – приводит ТАСС заявление пресс-службы аппарата Трутнева. 

    Отмечается, что в четверг на заседании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО. Позже глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что кабмин одобрил это предолжение.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что освоение Арктики для России – неоспоримый приоритет, поскольку регион имеет важнейшее значение для обороны, логистики и энергетики страны.

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    19 января 2024, 07:11
    На Алтае скала обрушилась на федеральную трассу Р-246

    Обвал скалы произошел на федеральной трассе Р-246 «Чуйский тракт» на Алтае, дорога разрушена

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай прервано из-за камнепада, разрушившего дорогу в горной местности.

    «В результате обвала скалы 19 января около 9.00 (5.00 по Москве) произошло повреждение федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе Республики Алтай, на участке между населенными пунктами Акбом и Чибит (764-й км)», – сообщили ТАСС в упрдоре «Алтай».

    На сайте ведомства указано, что одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты.

    «В настоящее время к месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор», – говорится в сообщении упрдор «Алтай»

    Отмечается, что для восстановления движения дорожникам «предстоит разобрать покрытие, после чего необходимо будет заполнить образовавшиеся пустоты крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью».

    «Сейчас прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой», – добавили в ведомстве.

    Сообщается, что движение по участку дороги закрыто для всех видов транспорта с 10:30 по местному времени между населенными пунктами Йодро и Акташ (с 737 по 790 км). Безопасность обеспечивают экипажи ГИБДД.

    В республиканской главке МЧС ТАСС сообщили, что погибших и пострадавших в результате камнепада нет.

    Ранее сообщалось, что туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, есть раненые.

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    19 января 2024, 19:43
    Австрийские фермеры призвали прекратить импорт зерна с Украины
    Австрийские фермеры призвали прекратить импорт зерна с Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    На площади Балльхаусплац в центре Вены прошла акция протеста австрийских фермеров в поддержку коллег из Германии.

    Депутат от оппозиции Петер Шмидлехнер призвал остановить импорт зерна с Украины, чтобы защитить сельхозпроизводителей, передает ТАСС.

    Митингующие разместили 12 тракторов напротив здания ведомства федерального канцлера страны. Они потребовали от властей усиления поддержки аграрного сектора и мер по прекращению роста цен на удобрения. Также были выдвинуты требования по прекращению импорта зерна с Украины и мяса из Латинской Америки.

    Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине и на тракторах перекрыли центр Нюрнберга.

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    19 января 2024, 13:49
    Глава Мюнхенской конференции обозначил, что России не будет на форуме

    Глава Мюнхенской конференции Хойсген обозначил, что представителей России не будет на форуме

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген дал понять, что официальных представителей России на форуме 16-18 февраля не будет.

    По его словам, на конференции не будет обсуждаться разработка мирного плана по Украине, так как для этого нужны обе стороны, а российской делегации на форуме не будет, передает ТАСС.

    Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Касательно вопроса поддержки Украины глава Мюнхенской конференции заверил, что страны ЕС будут поддерживать Украину так долго, сколько потребуется.

    «Тем самым мы и внесем вклад в заключение мира… Москва будет заинтересована в переговорах только в том случае, если будет видеть непрекращающуюся поддержку Киева со стороны Запада», – сказал он.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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