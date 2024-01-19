И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.21 комментарий
Посол в ФРГ усомнился в объективности расследования взрывов на «Северных потоках»
Посол Нечаев: Германия не посвящает Россию в детали расследования взрывов на «Северных потоках»
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона не посвящает Москву в детали проводимого в Германии расследования подрыва «Северных потоков».
«Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», – сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.
По словам дипломата, это заставляет усомниться в беспристрастности и объективности расследования. «Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то «под носом» крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры», – подчеркнул посол.
Он также указал на попытки «канализировать ответственность» посредством публикации в СМИ «смехотворных, абсурдных сценариев». «При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно», – отметил Нечаев.
Ранее стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках».