Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

Tекст: Евгений Поздняков

«Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

«Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь. И я не думаю, что у администрации Макрона не хватит смелости признать свою ошибку», – добавил эксперт.

«Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции.

По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.