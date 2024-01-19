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Глава ФКС отреагировал на запрет киберспортсменам выступать под флагом России
Глава ФКС Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под флагом России
Решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом было ожидаемым – большинство работников секретариата являются гражданами одной из стран НАТО, заявил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.
По его словам, организация получила уведомление о том, что российские спортсмены снова не могут выступать под национальным флагом, что было ожидаемым делом ввиду того, что подавляющее большинство работников являются гражданами Македонии – страны НАТО, передает ТАСС.
Смит добавил, что в широком смысле эти действия не повлияют на участие спортсменов из России, так как решение об участии россиян в международных турнирах принимает только съезд IESF.
Глава ФКС также выразил надежду, что ближайший съезд международной федерации даст справедливую оценку этим действиям и снимет неправомерные ограничения.
Напомним, в декабре прошлого года киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира в Мальте из-за россиян в составе.