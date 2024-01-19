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Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
Мошенники уже начали использовать дипфейки: пока такие атаки не носят массового характера, но они являются реальной угрозой, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, с повышением доступности новых технологий возникают угрозы дипфейков, к которым необходимо быть готовыми, передает РИА «Новости». Кузнецов добавил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции.
Он отметил также, что за 2023 год «Сбер» предотвратил хищение кибермошенниками почти 300 млрд рублей средств клиентов, а эффективность антифрода банка достигла 99,6%, что является лучшим показателем среди такого рода систем в мире.
Ранее ЦБ заявил о значительном росте «среднего чека хищения».