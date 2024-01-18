Расчет САУ «Мста-С» уничтожил британский бронетранспортер под Купянском

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

Tекст: Вера Басилая

Российские войска на Донецком направлении отразили шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ около Белогоровки, Красного и Богдановки ДНР, следует из Telegram-канала Минобороны.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки ДНР. Потери составили до 290 военнослужащих, танк и другая техника.

В то же время на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны возле Новомихайловки, Парасковиевки ДНР и Приютного Запорожской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие Д-20 и самоходную артустановку «Гвоздика».

Также, согласно данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Тернов Харьковской области. Здесь потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два бронетранспортера.

В Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено огневое поражение живой силе противника под Григоровкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-30.

На Запорожском направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области. Потери противника – до 25 военнослужащих, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении поблизости от Тягинки и Ивановки Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе ВСУ.