Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
МИД отреагировал на информацию об обстреле танкера с российской нефтью в Аденском проливе
Захарова: У России нет данных об обстреле в Аденском заливе танкера якобы с российской нефтью
Москва не располагает официальной информацией об обстреле в Аденском заливе якобы перевозившего российскую нефть танкера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, никакой официальной информации на этот счет не поступало, Россия последовательно выступает за безопасность международных морских путей, пассажирских и грузовых перевозок, в том числе в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, передает ТАСС.
Ранее британская компания Ambrey сообщила, что йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, предположительно перевозивший российскую нефть.