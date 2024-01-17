Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.5 комментариев
Мосгорсуд отменил отказ в аресте высмеивавшего славянок таджикского блогера
Мосгорсуд отменил отказ в аресте высмеивавшего славянок таджикского блогера Джумабоя
Московский городской суд в среду отменил постановление Симоновского районного суда об отказе в аресте блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоды (Джумабоя), фигурирующего в деле об экстремизме после того, как в интернете он оскорблял девушек славянской внешности.
Материал решением столичного суда направлен в Симоновский районный суд Москвы на новое рассмотрение, передает ТАСС.
Блогер был задержан 7 января. Симоновский суд 9 января отказал следствию в его аресте, блогера освободили в зале суда. Решение суда было обжаловано прокуратурой.
По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности. Джумабою может грозить до шести лет лишения свободы.