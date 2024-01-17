Депутат: Ограничение работы иностранных исследовательских компаний в России обезопасит граждан

Депутат Кирьянов: Собираемые иностранными исследовательскими компаниями данные нужны Западу для введения санкций против России

Tекст: Олег Исайченко

«В условиях санкционного давления со стороны Запада исследовательские компании, зарегистрированные за рубежом, представляют угрозу. Причем не только России как государству, но и отдельным людям и предприятиям. Поэтому законопроект, позволяющий регулировать деятельность иностранных организаций подобного рода, очень важен», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Дело в том, что во время работы в цифровом мире мы сталкиваемся с Big Data, включающими в себя огромное количество информации о людях и организациях. На этой основе можно узнать, например, стоимость потребительской корзины или перечень наиболее необходимых в стране лекарств», – отмечает собеседник.

«Эта информация в последние годы активно собиралась и аккумулировалась западными исследовательскими компаниями. Впоследствии она может быть использована для введения против нас точечных санкций. Поэтому сегодня российскому парламенту необходимо пресечь возможность использовать эти данные против нас», – подчеркивает он.

«Новый законопроект предполагает, что компания должна быть российским юридическим лицом и не менее 80% ее уставного капитала должны принадлежать нашим гражданам. Кроме того, данные должны также храниться внутри страны. Также инициатива предполагает жесткий барьер на публикацию недостоверных данных», – акцентирует депутат.

«Законопроект пока прошел только первое чтение, будет и второе. За это время нам необходимо закрыть определенные пробелы. Так, стоит учесть, что делать, когда компания формально уходит с нашего рынка, но продолжает работать под видом отечественной. В таком случае такая организация должна быть объявлена нежелательной, а россияне, помогавшие ей перерегистрироваться, иностранными агентами», – резюмировал Кирьянов.

Напомним, накануне Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении работы иностранных исследовательских компаний на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что на протяжении последних 20 лет на территории Российской Федерации ряд компаний, в том числе из недружественных стран, ведут, собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках, в том числе о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах, рекомендуемых медикаментах.

Отмечается, что законопроект призван упорядочить работу исследовательских компаний, обеспечить прозрачность процесса сбора и обработки данных россиян и российских компаний в этой сфере, повысить информационную безопасность и защитить национальные интересы страны.

Документ также уточняет ряд требований к исследовательским компаниям, обязательных к соблюдению. Компания должна быть российским юридическим лицом и не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать российским юридическим (физическим) лицам. Кроме того, обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории Российской Федерации.

Также не допускается исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитация страны, а также манипуляция данными, публикация и использование заведомо недостоверных данных.