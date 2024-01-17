Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты госдолга
Государственный долг США растет гипертрофированными темпами, мировому сообществу следует задать Вашингтону вопрос о том, когда они рассчитаются по своим долгам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.
США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.
Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.