Захарова призвала мировое сообщество требовать от США выплаты госдолга

Tекст: Ольга Никитина

Так Захарова в эфире радио Sputnik отреагировала на американские инициативы об изъятии российских активов, назвав их экспроприацией чужих денег.

США, как отметила Захарова, накопили 34 трлн долларов долгов, но «банкуют дальше: давосы, мировые форумы, зеленая повестка». «Лохотрон разрастается все больше и дальше», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, по ее словам, всем понятно, что США никогда не закроют этот долг.

Как сообщало ранее Bloomberg, президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В Белом доме заявляли, что никаких решений пока не принято.

