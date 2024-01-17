Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.0 комментариев
В Бишкеке упал военный Ми-8
В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, один человек погиб
Военный вертолет Ми-8 упал в столице Киргизии, погиб один человек, сообщили СМИ.
Агентство «Кабар» приводит сообщение «Кыргызаэронавигации» о том, что в 10.55 по местному времени (7.55 по Москве) на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8», передает ТАСС.
Полет был учебно-тренировочным.
Издание Vesti.kg проинформировало, что, по предварительным данным, погиб человек, еще семеро пострадали.