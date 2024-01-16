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В США десятки владельцев электрокаров Tesla не смогли зарядить машины из-за морозов
Fox News: В США десятки владельцев электрокаров Tesla не смогли зарядить машины из-за морозов
В американском городе Чикаго у электромобилей Tesla перестали работать зарядные станции, у водителей не получается зарядить свои автомобили, сообщает Fox News.
В пригороде Чикаго Ок Брук не могут зарядить свои Tesla с воскресенья, десятки электрокаров оставлены на зарядных станциях и в других частях города, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Указывается, что причиной невозможности зарядить авто стали двузначные минусовые температуры.
Один из водителей вызвал эвакуатор, чтобы довезти электрокар до другой зарядной станции. Представитель Автомобильной торгово-промышленной ассоциации Чикаго Марк Билек порекомендовал автолюбителям с электромобилями использовать кнопку для подготовки батареи перед зарядкой.