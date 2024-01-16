Дело о покушении на убийство возбудили из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

Tекст: Валерия Городецкая

Уголовное дело возбуждено по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти», говорится в сообщении в Telegram-канале СК России, передает РИА «Новости».

Установлена причастность 17-летнего уроженца Азербайджана к избиению людей, личности остальных нападавших устанавливаются, сообщили в ведомстве. Управления ФСБ и МВД по Белгородской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Ранее в Сети появились несколько видео, на которых запечатлено избиение прохожих группой молодых людей. В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что полиция начала проверку. МВД России возбудило уголовное дело о хулиганских действиях, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.



