Участникам форума в Давосе напомнили о растущем к ним недоверии

Президент Швейцарии напомнила участникам форума в Давосе о растущем к ним недоверии

Tекст: Вера Басилая

Амхерд на церемонии официального открытия форума отметила, что восстановление доверия – задача не только государств и политиков, но и лидеров бизнеса. Она отметила, что растущее социальное неравенство подпитывает популизм даже в процветающих странах, пока элита «прославляет себя в качестве особого класса, многие семьи едва сводят концы с концами, то недоверие растет», передает ТАСС.

Президент Швейцарии также предложила не удивляться, что если инициативы международных сообществ и правительств перестанут слышать или понимать. По ее словам, в интересах всех находящихся на форуме в Давосе укрепить сплоченность и социальное равенство в своих компаниях.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) проходит в Давосе с 15 по 19 января. Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более чем 120 стран, Россия не приглашена на мероприятие.

Тема нынешнего заседания ВЭФ – «Восстановление доверия».