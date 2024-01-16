Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», – подчеркнул председатель правительства. Он пояснил, что для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов, передает ТАСС.

По словам Мишустина, в целом в ходе отраслевых и тематических дней, которые продлятся до конца февраля, можно будет увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства. «Той [работы], что ежедневно делает жизнь комфортнее и интереснее, позволяет реализовать профессиональные и личные цели», – добавил он.

Премьер напомнил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность – на 7,5%.

«Все это – результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», – подчеркнул Мишустин.

Также он отметил, что буквально пару дней назад на ВДНХ завершился марафон Дней регионов. «Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность коллегам из российских субъектов за настоящий праздник для посетителей выставки», – сказал председатель правительства.

«На выставке пройдут и другие мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, – от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия», – перечислил глава правительства. Он убежден, что такой подход заинтересует как тех, кто уже побывал на выставке, так и тех, кто только собирается посетить ВДНХ.

«Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое. Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример, в том числе молодежи, чтобы движение вперед продолжалось в средне- и долгосрочной перспективе. Ведь все мы – граждане России – являемся соавторами нашего будущего. Желаю каждому из вас дальнейших профессиональных успехов, новых идей и скорейшего их воплощения!» – подытожил премьер.