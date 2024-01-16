На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Песков: Министры иностранных дел России и КНДР лично сообщат Путину о договоренностях
Министры иностранных дел России и КНДР лично сообщат президенту России Владимиру Путину о результатах прошедших переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что президент во вторник продолжит работу в Кремле. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и глава российского МИД Сергей Лавров проинформируют Путина о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения в развитие договоренностей, достигнутых главами государств на российском Дальнем Востоке, передает ТАСС.
Песков уточнил, что Путин обязательно воспользуется приглашением северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Это будет сделано в удобное время и по взаимной договоренности Москвы и Пхеньяна.
Ранее Песков заявил, что Россия планирует развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях.