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    Россия нашла деньги для колоссального рывка в авиапромышленности
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов США угрожают новой бомбардировкой Балкан

    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    16 комментариев
    16 января 2024, 09:50

    Рейс из Петербурга в Дубай вылетел спустя более чем двое суток задержки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиарейс Петербург – Дубай эмиратской авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в 00.30 14 января, отправился по месту назначения во вторник в 8.20, следует из данных сервиса Flightradar.

    Борт простоял в Петербурге более чем двое суток по техническим причинам. Как говорится в карточке рейса, рейс FDB992A Санкт-Петербург – Дубай, воздушное судно А6-FKE, реальное время вылета 8.20, время прилета 14.06, передает ТАСС.

    Напомним, в начале июля в Пулково эвакуировали пассажиров самолета рейса Санкт-Петербург – Дубай компании «Воздушные ворота Северной столицы», так как произошло «задымление двигателя без возгорания».

    15 января 2024, 21:11
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

    Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное командование вооруженных сил Украины (ВСУ) провело большую встречу в Харьковской области из-за катастрофы на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

    Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО.

    Коментарии (35)
    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

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    15 января 2024, 15:52
    Волочкова обвинила Джигурду в публикации интимного видео
    Волочкова обвинила Джигурду в публикации интимного видео
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила актера Никиту Джигурду в сливе скандального интимного видео в Сеть.

    Комментируя появление в Сети ролика, на котором Джигурда буквально раздевает Волочкову и осыпает ее поцелуями, балерина назвала актера «днищем», передает «СтарХит».

    «Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени. Ты очень подло поступил», – написала она, добавив, что отныне не считает Джигурду своим другом.

    Сам Джигурда заявил, что не причастен к появлению скандального видео в Сети, обвинив в сливе человека, который вел съемку. «Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда», – сказал актер.

    Ранее балерина Анастасия Волочкова стала участницей скандала на борту самолета.

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    15 января 2024, 19:34
    В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Германию
    В «Яблоке» объяснили отъезд Явлинского в Германию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Политик Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

    В пресс-службе пояснили, что в 2019 году Явлинскому сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. Отмечается, что политик вернется в Москву в начале февраля, передает РИА «Новости».

    Ранее появились сообщения о том, что основатель «Яблока» был замечен в аэропорту, садящимся на рейс в Стамбул.

    Коментарии (57)
    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    15 января 2024, 19:16
    Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»

    Продюсер Пригожин объяснил причину вынесения штрафа Максиму Галкину за выступление в Дубае

    Пригожин: В Дубае штрафом Галкина призвали «знать границы»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    ОАЭ – толерантная и аполитичная страна, объединяющая большое множество культур и различных людей. Именно поэтому она не может позволить резко высказываться против какого-либо государства, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя получение Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) штрафа в ОАЭ за антироссийские высказывания.

    «Не думаю, что русским, которые приезжают на концерты Галкина, смешно от того, что он говорит со сцены. Это не смешно! Это не коррелируется с тем, что происходит на самом деле. Люди приходят посмотреть на артиста из уважения к его творчеству, а оказываются в ситуации, когда юмор может зашкаливать и оказаться за гранью. Люди не хотят такое слушать», – говорит Пригожин.

    ОАЭ, по словам собеседника, толерантная и аполитичная страна, объединяющая большое множество культур и различных людей. Именно поэтому она не может позволить резко высказываться против какого-либо государства, иначе конфликтов между населением и приезжими не избежать.

    «Где логика? Он приезжает в страну, где живет огромное количество русских людей, которые являются гражданами России, но говорит про их родину такое. Вообще то, что на сегодняшний день происходит в мире, это не смешно. Эта ситуация дала артистам ясно понять, что пора границы знать. Границы должны быть, их не может не быть», – заключил Пригожин.

    Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.
    Как отмечается, департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями зарубежных звезд, чтобы они не допускали политических заявлений. 

    Кроме того, концерты Максима Галкина, запланированные на конец января, отменили в курортных городах Таиланда – Паттайе и Пхукете. Источник в местной развлекательной индустрии пояснил, что таиландские власти жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

    Коментарии (20)
    15 января 2024, 21:56
    Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
    Бильжо и Шендеровича заподозрили в проведении нелегальных экскурсий в Италии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС, Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский художник Андрей Бильжо и публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) зарабатывают нелегальными экскурсиями по Венеции и Риму. Такая информация появилась в социальных сетях, сообщила журналист Марина Юденич.

    «Пишут тут, что Бильжо и Шендерович промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй – по Риму», – написала Юденич в своем Telegram-канале со ссылкой на пост литератора Елены Чудиновой в социальной сети VK.

    Чудинова поясняет, что она подписана на «видеостраничку одной нашей дамы, она официальный экскурсовод Ватикана».  «Так вот, что она на днях обнаружила. Бывшие эховцы – Бильжо и Шендерович – нынче, оказывается, промышляют нелицензированными экскурсиями. Первый по Венеции, второй - по Риму», –  написала литератор.

    По словам Чудиновой, при этом они избегают ключевых туристических мест, чтобы не попасть под проверку. «То есть экскурсии по закоулкам, при этом денег хотят солидных», – пишет литератор.

    «Если правда, то очень смешно. Практически по классикам: «Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!» – сыронизировала Юденич.

    В комментариях под постом Чудиновой пользователи отметили, что для проведения экскурсий по Венеции и Риму требуется не только специальная лицензия, но также виза с правом работы на территории Италии.

    Ранее публицист Виктор Шендерович заявил, что Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году.

    Коментарии (33)
    15 января 2024, 11:44
    В России утвердили программу по расширению производства самолетов

    Российское правительство утвердило программу по расширению производства самолетов

    В России утвердили программу по расширению производства самолетов
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кабмин утвердил программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, в течение шести лет в России должно быть построено более 600 отечественных самолетов, при этом основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что согласно комплексной программе по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов, на возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей.

    Мишустин заявил, что капитальные вложения в создание более 600 российских гражданских самолетов составят 865,6 млрд рублей в ценах 2023 года.

    Банковское финансирование при этом составит 380 млрд рублей (в ценах 2023 года – 283 млрд рублей), средства участников инвестпроекта – более 122 млрд рублей (более 82 млрд в ценах 2023 года).

    Также глава кабмина добавил, что важно наращивать производство отечественных автомобилей, в том числе с использованием площадок ушедших производителей из недружественных стран.

    Так, в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214.

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    15 января 2024, 15:36
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина намерена получить 300 млрд долларов «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России, сообщило агентство Reuters.

    В публикации поясняется, что Киев продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России, передает RT.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.

    Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решения по замороженным российским активам.

    Коментарии (52)
    15 января 2024, 19:04
    Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы

    Певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанский исполнитель Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Доминиканской Республики из-за содержимого его чемоданов, сообщила газета ABC.

    Сообщается, что певец прилетел с Багамских островов, при остановке в Доминиканской Республике таможенники обнаружили у Иглесиаса свежие продукты, которые запрещено ввозить на территорию государства, передает ТАСС.

    Певец и путешествующие с ним люди были задержаны на несколько часов в аэропорту, но в итоге их всех отпустили.

    Ранее американская супермодель Джиджи Хадид была арестована в аэропорту на Каймановых островах за хранение марихуаны.

    Коментарии (11)
    15 января 2024, 14:25
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки ВС Исламской республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран.

    Коментарии (14)
    15 января 2024, 11:05
    В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
    В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерты артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет, сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

    Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

    Как сообщил источник ТАСС, концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, руководство которой отказалось от его проведения, выступление в Пхукете должно было пройти в гостинице Royal Phuket City Hotel, но тоже было отменено. Он добавил, что власти Таиланда жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

    Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде, которые теперь сняли с продажи, варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей.

    Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане.

    Напомним, в сентябре сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина*, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени».

    Коментарии (23)
    15 января 2024, 14:45
    Главу Союза десантников Урала признали негодным для работы в зоне СВО

    Председателя Союза десантников Урала Тетерина признали негодным для работы в зоне СВО

    Главу Союза десантников Урала признали негодным для работы в зоне СВО
    @ opso66.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о посредничестве в даче взятки, признали негодным для участия в СВО, сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин.

    По данным картотеки Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в сентябре 2023 года производство по уголовному делу по статье о посредничестве во взятке было приостановлено в связи с отсутствием Тетерина из-за его работы в зоне СВО. 11 января 2024 года производство было возобновлено. Первое заседание прошло 15 января.

    Отвечая на вопрос о том, действительно ли Тетерин не годен к службе на СВО, Бушухин сообщил, что Тетерин планирует вернуться на СВО в другом статусе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2019 году Тетерин в Екатеринбурге вывел из горящего дома 24 человека и двух котов.

    Коментарии (5)
    15 января 2024, 17:46
    Amazon пригрозили оборотным штрафом в России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Amazon и еще 10 иностранным компаниям, предоставляющим хостинг, грозят оборотные штрафы до 1/10 дохода за работу в России без представительства, сообщили в 422 судебном участке Таганского района Москвы.

    Как указали в судебном участке, протокол в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что также будут рассмотрены протоколы еще на 10 иностранных компаний, которые предоставляют хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.

    Компаниям грозят оборотные штрафы на сумму, составляющую до одной десятой их дохода за календарный год за работу в России без представительства.

    Ранее суд Москвы оштрафовал компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине на сумму 4,6 млрд рублей.

    Коментарии (6)
    15 января 2024, 19:59
    Найдены все сотрудники склада Wildberries в Петербурге после пожара
    Найдены все сотрудники склада Wildberries в Петербурге после пожара
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местонахождение всех людей, работавших на складе Wildberries в поселке Шушары в Петербурге в день пожара, произошедшего в субботу, установлено, сообщила пресс-служба онлайн-ретейлера.

    «Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», – сообщил Wildberries в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу утром в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. Сообщалось, что компания потеряла связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада, позже их число сократилось до 16.

    Коментарии (5)
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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