Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.