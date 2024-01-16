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    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

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    3 комментария
    16 января 2024, 14:29

    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных

    ВСУ на Купянском направлении потеряли за сутки два танка Leopard-2 и до 160 военных
    @ Скриншот из видео

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки активными действиями отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили до 250 военнослужащих, две машины пехоты.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ рядом с Веселым и Богдановкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Курдюмовкой ДНР. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, американская артсистема М777 и противотанковая пушка МТ-12, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ поблизости от Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск потери противника составили до 65 военнослужащих. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходная артустановка М109 Paladin и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена живая сила и техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 69 украинских беспилотников, в том числе в районах Новой Маячки, Голой Пристани Херсонской области, Пологов Запорожской области, Старомихайловки, Песков, Спорного, Марьинки, Липового ДНР, Белогоровки, Нырково, Тополевки, Верхнекаменки и Кривошеевки ЛНР, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.

    15 января 2024, 21:11
    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков

    Британский эксперт Меркурис рассказал о поездке Залужного под Харьков из-за катастрофы на фронте

    В Британии назвали причину экстренной поездки Залужного под Харьков
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное командование вооруженных сил Украины (ВСУ) провело большую встречу в Харьковской области из-за катастрофы на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Киев опасается, что силы России могут взять под контроль Харьковскую область, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров были вынуждены собраться под Харьковом, несмотря на то что «они, похоже, находятся в очень плохих отношениях», заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, украинская армия находится в плохом положении в этом регионе, и украинские генералы пока не знают, как исправить ситуацию.

    Ранее на Украине рассказали о тяжелой ситуации ВСУ в зоне СВО.

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    16 января 2024, 08:32
    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных

    Минобороны: Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

    Российские военные штурмом захватили позиции ВСУ на Купянском направлении и взяли пленных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки ВС России захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военных на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, штурмовики ВС России выдвинулись вперед и провели боевую работу – забрали опорный пункт без особого труда, оказали помощь раненым военнослужащим ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, рассказавших много полезной информации, передает ТАСС.

    Как отметил командир штурмовой группы с позывным Ларек, его боевой путь начинался с пехоты, чтобы было полное понимание того, что такое прилеты и как укрываться от беспилотников противника.

    «Бывают ситуации, когда двое-трое суток находишься в укрытии. У нас были три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», – рассказал он.

    Ранее стало известно, что четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах, доставили в Москву.

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    15 января 2024, 15:36
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина намерена получить 300 млрд долларов «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России, сообщило агентство Reuters.

    В публикации поясняется, что Киев продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России, передает RT.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.

    Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решения по замороженным российским активам.

    Коментарии (52)
    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

    Коментарии (22)
    16 января 2024, 10:42
    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    FT: ЕС начал аудит переданных Украине вооружений

    ЕС начал аудит переданных Украине вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    По данным издания, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) проводит проверку количества оружия, которое страны – члены ЕС предоставили Украине в ответ на заявления о том, что некоторые государства не отправили столько вооружений, сколько могли, передает ТАСС.

    По словам европейского дипломата, аудит будет «опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы ЕСВС». Это требование Брюсселя вызвало протест ряда стран, отказавшихся предоставлять полные данные. ЕСВС планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия.

    Коментарии (17)
    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (54)
    16 января 2024, 12:34
    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО

    Советник главы МО: Россия в ходе СВО демилитаризует также и НАТО

    В Минобороны заявили о демилитаризации НАТО в ходе СВО
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе специальной военной операции демилитаризует не только Украину, но и Североатлантический альянс, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий журналу «Международная жизнь».

    «Нелишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ильницкого, сейчас уже есть понимание, что несмотря на то, что год назад Вашингтон и НАТО заявляли о том, что они обеспечат Киеву через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, на эту цифру не удалось выйти и близко.

    «Разрушены производства, цепочки, поставки», – объяснил военный.

    Советник министра указал, что промышленность стран НАТО не в состоянии произвести «жизненно важные» вещи, в отличие от России.

    По словам Ильницкого, Минобороны России еще на этапе принятия решения о производстве вооружений понимает, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска, и насколько готовы квалифицированные кадры.

    Вместе с тем Ильницкий отметил, что против России в интересах ВСУ работает более 400 спутников НАТО, но только 70 из них являются военными официально, остальные – коммерческие.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что все высокоточное оружие, которое сейчас имеется в распоряжении ВСУ, западного производства.

    Коментарии (6)
    16 января 2024, 01:52
    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае прекращения поставок оружия с Запада ВСУ будут сражаться лопатами

    Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», – сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC, передает ТАСС.

    При этом ранее Кулеба заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку вне зависимости от результатов предстоящих американских президентских выборов, поскольку «на карту» поставлено «гораздо больше, чем только сама Украина», а помощь Украине «отвечает стратегическим интересам США».

    Коментарии (32)
    16 января 2024, 11:18
    Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку пулеметчика «Азова» за расстрел машины с детьми

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Как сообщили в ведомстве, 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала семья с тремя малолетними детьми, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Михайленко расстрелял машину из автомата, в результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик погибли на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, он признан виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, по мотивам политической, идеологической ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

    Как уточнили в пресс-службе СК, вину в совершенных преступлениях Михайленко признал полностью.

    Ранее суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя.

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    16 января 2024, 09:56
    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир

    Губернатор Воронежской области Гусев заявил о повреждениях 35 квартир после атаки украинского беспилотника

    В Воронеже из-за атаки украинского БПЛА получили повреждения 35 квартир
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Повреждены в трех многоквартирных домах Воронежа 35 квартир после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что российская ПВО сбила вражеские беспилотники, однако 35 квартир трех десятиэтажных домов на Тепличной улице получили повреждения.

    В частности, повреждены 23 квартиры в доме № 6А (первый подъезд), семь квартир в доме № 68 (четвертый подъезд), четыре квартиры в доме № 6В (третий подъезд), одна квартира в доме № 6Г.

    По данным Гусева, на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, однако пока что за помощью никто не обратился, люди остались у родственников.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника».

    Также развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Уже решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68В на Острогожской улице Воронежа.

    Губернатор региона отметил, что воронежцы благодарят военных за работу этой ночью, и присоединился к словам благодарности.

    «Мы уверены в надежной защите нашего неба», – написал он.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

    Коментарии (27)
    15 января 2024, 15:29
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    @ Скриншот из видео

    Бойцы Южной группировки войск на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике противника близ Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

    Также в районе населенного пункта Курахово в ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ близ Новомихайловки в ДНР, где потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

    Помимо прочего, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ «Гвоздика».

    Также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.

    Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка ЛНР, Спорное ДНР, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Коментарии (10)
    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

    Коментарии (3)
    15 января 2024, 17:54
    На Украине решили сократить число вузов

    На Украине разработали законопроект об уменьшении количества университетов

    На Украине решили сократить число вузов
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины разработали законопроект, подразумевающий закрытие части университетов в стране в связи с двукратным снижением числа выпускников школ, пишут украинские СМИ.

    «Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле этот законопроект об уменьшении количества университетов», – цитирует издание «Цензор» замглавы министерства образования и науки Украины Михаила Винницкого, передает РИА «Новости».

    По словам Винницкого, число выпускников школ на Украине сократилось почти вдвое: в этом году их было около 360 тыс., когда в 2008 это количество достигало 640 тысяч. К 2033 году на Украине будет 300 тыс. выпускников, считает чиновник.

    Он отметил, что в 2008 году в стране было около 350 учебных заведений, в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тыс. студентов, и, несмотря на отсутствие средней цифры контингента студентов по состоянию на 2023 год, «можно понять, что она еще меньше», заявил Винницкий.

    Он добавил, что сейчас на Украине, помимо 100 частных и 40 коммунальных учреждений высшего образования, действуют 170 государственных университетов без учета филиалов, а после реформы их должно остаться около 100.

    Ранее в Киеве испугались отказа украинцев возвращаться из-за границы.

    Коментарии (2)
    15 января 2024, 21:46
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Валентина Григоренко

    Осколками сбитого беспилотника повреждены два частных дома в Белгородской области, пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа на подлете к городу. По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

    Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.

    Позже Минобороны в своем Telegram-канале уточнило, что попытка ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область была пресечена ВС России около 20.30 мск.

    Ране сообщалось, что российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник в воздухе над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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