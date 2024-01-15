На форуме «Малая Родина – сила России» 7,5 тыс. представителей муниципалитетов обсудили важность служения

Tекст: Ольга Иванова

За один день работы форума прошли три панельных дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии», 32 круглых стола, 25 лекций. Кроме того, представлены проекты Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), презентован единый портал для муниципальных служащих «Муниципалитеты.рф», дан старт набору волонтеров Всероссийского голосования за объекты благоустройства, а также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2023», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Служение людям, своей малой родине, стране стало основной темой всего форума. На панельной дискуссий «Сила в людях» выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба – не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности – установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение – это наш культурный код. Потому что служение – это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», – сказал Кириенко.

Как отмечают участники, проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. В 2023 году сформирован тренд на изменение отношения к муниципальной повестке и большего внимания всей вертикали к муниципальному уровню. Так, были реализованы новые проекты для муниципального сообщества: марафон «Муниципальный диалог» – экспертная площадка с участием руководителей федеральных ведомств по выработке решений для муниципалитетов, программа развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров», учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение».

Впервые предложение провести большой муниципальный форум было озвучено на совете при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, который состоялся в апреле 2023 года. Идея была поддержана президентом Владимиром Путиным. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации.