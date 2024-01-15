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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    33 комментария
    15 января 2024, 21:02

    В России посчитали важным предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене

    Tекст: Ольга Иванова

    Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей эскалации в этой стране.

    Кудров «подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях, предупредил, что рост напряженности может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании», передает ТАСС.

    Также детально рассматривались «трагические события в секторе Газа».

    Накануне США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене. Россия и Иран осудили удары США и Британии по Йемену.

    15 января 2024, 05:44
    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине

    Генерал Бридлав: Бездействие Запада приведет к разгрому Украины

    Генерал НАТО назвал три сценария развития событий на Украине
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Есть три вероятных сценария развития конфликта на Украине, причем реализация двоих из них приведет к победе России, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

    Бридлав в беседе с американским журналом Newsweek заявил, что если Запад продолжит нынешнюю политику и не предпримет на украинском направлении ничего нового, то Украина проиграет, поскольку у России «больше людей и ресурсов», передает РИА «Новости».

    В случае же, если Запад прекратит поддержку киевского режима, Украина потеряет десятки тысяч человек и в результате произойдет ее «полное подчинение» России, предупредил генерал.

    «Выиграть» в конфликте, по его мнению, Украина могла бы, если бы Запад передал Киеву все, что ему нужно.

    Ранее Бридлав заявлял, что Киев совершил большую ошибку, решив перенести боевые действия с открытых пространств в города. Он называл это преступлением против собственного народа.

    Коментарии (51)
    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

    Коментарии (40)
    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    15 января 2024, 09:04
    Депутат Бундестага заявил о выходе США из истории с украинским конфликтом

    Депутат Бундестага Науйок: США выходят из истории с Украиной, Зеленский активно ищет у других, где можно что-нибудь взять

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок заявил изданию Deutschland Kurier, что президент Украины Владимир Зеленский активно ищет, «где еще можно что-нибудь взять».

    По его словам, Вашингтон в конечном итоге выходит из истории с Украиной, Киев перестал получать от Штатов поддержку, поэтому Зеленский активно ищет, у кого что можно попросить, передает RT.

    Также Науйок раскритиковал политику федерального правительства Германии на фоне бюджетного кризиса.

    Ранее Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Позднее стало известно, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией.

    Коментарии (15)
    15 января 2024, 09:07
    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции

    Минобороны: Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тыс. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники из Костромы благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артемовском направлении с рекордной дистанции 7,8 тыс. метров, сообщило Минобороны.

    Известно, что костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, вторую БМП при этом поразили расчеты артиллерии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

    Как отметил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в ряды ВС России поставлены тепловизоры, благодаря которым военные могут стрелять на дальность и до десяти километров.

    «С поступлением тепловизоров работаем круглосуточно… Лучше, чем это, я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучше», – заверил он.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны».

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    14 января 2024, 21:46
    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией

    Министр обороны Болгарии призвал убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что нужно убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией.

    Таграев считает, что Болгария должна противодействовать российской пропаганде» и «правильно» преподносить историю страны, передает RT.

    Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».

    Ранее депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».

    Между тем, бывший французский военный с двойным гражданством заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу, России следует дать этим странам умереть самим.

    Коментарии (76)
    15 января 2024, 11:44
    В России утвердили программу по расширению производства самолетов

    Российское правительство утвердило программу по расширению производства самолетов

    В России утвердили программу по расширению производства самолетов
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кабмин утвердил программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, в течение шести лет в России должно быть построено более 600 отечественных самолетов, при этом основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях, а также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что согласно комплексной программе по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов, на возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей.

    Мишустин заявил, что капитальные вложения в создание более 600 российских гражданских самолетов составят 865,6 млрд рублей в ценах 2023 года.

    Банковское финансирование при этом составит 380 млрд рублей (в ценах 2023 года – 283 млрд рублей), средства участников инвестпроекта – более 122 млрд рублей (более 82 млрд в ценах 2023 года).

    Также глава кабмина добавил, что важно наращивать производство отечественных автомобилей, в том числе с использованием площадок ушедших производителей из недружественных стран.

    Так, в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214.

    Коментарии (22)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    15 января 2024, 15:52
    Волочкова обвинила Джигурду в публикации интимного видео
    Волочкова обвинила Джигурду в публикации интимного видео
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила актера Никиту Джигурду в сливе скандального интимного видео в Сеть.

    Комментируя появление в Сети ролика, на котором Джигурда буквально раздевает Волочкову и осыпает ее поцелуями, балерина назвала актера «днищем», передает «СтарХит».

    «Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени. Ты очень подло поступил», – написала она, добавив, что отныне не считает Джигурду своим другом.

    Сам Джигурда заявил, что не причастен к появлению скандального видео в Сети, обвинив в сливе человека, который вел съемку. «Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда», – сказал актер.

    Ранее балерина Анастасия Волочкова стала участницей скандала на борту самолета.

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    15 января 2024, 14:25
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки ВС Исламской республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран.

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    15 января 2024, 15:36
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    Украина намерена выпустить «репарационные облигации» на 300 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина намерена получить 300 млрд долларов «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России, сообщило агентство Reuters.

    В публикации поясняется, что Киев продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России, передает RT.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования замороженных активов России.

    Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден и его администрация не против передачи Украине замороженных активов России. В США заявили, что пока не приняли решения по замороженным российским активам.

    Коментарии (51)
    15 января 2024, 11:05
    В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
    В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерты артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет, сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

    Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января.

    Как сообщил источник ТАСС, концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, руководство которой отказалось от его проведения, выступление в Пхукете должно было пройти в гостинице Royal Phuket City Hotel, но тоже было отменено. Он добавил, что власти Таиланда жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены.

    Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде, которые теперь сняли с продажи, варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей.

    Ранее концерты Галкина отменили в Казахстане.

    Напомним, в сентябре сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина*, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени».

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    15 января 2024, 01:42
    Bild: Германия готовится к войне с Россией

    Bild: Минобороны Германии готовится к войне с Россией

    Bild: Германия готовится к войне с Россией
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией, пишут немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

    Согласно ожиданиям минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года, говорится в публикации таблоида Bild. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава Бундесвера, передает РИА «Новости».

    Эскалация, по данным газеты, может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    В секретном плане минобороны Германии, по информации издания, описываются действия России и Запада с точностью до места и месяца. Начало войны названо «неизбежным». Наиболее вероятным местом столкновения составители доклада считают Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

    В декабре президент Владимир Путин отмечал, что активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США.

    Коментарии (36)
    15 января 2024, 04:02
    Россия вновь стала главным экспортером урана в США

    РИА «Новости»: Россия в ноябре 2023 года стала главным экспортером урана в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по итогам ноября 2023 года стала главным экспортером урана в США, а за 11 месяцев прошлого года Соединенные Штаты приобрели у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму.

    В ноябре 2023 года США купили урановое топливо всего у четырех стран – России, Великобритании, Японии и Бельгии – на общую сумму почти 191 млн долларов, при этом главным экспортером стала Россия, поставки из которой были осуществлены на 96 млн долларов, свидетельствует исследование РИА «Новости», проведенное на основании данных американских статистических служб.

    До этого Россия занимала первое место в мае – тогда было поставлено урана на 177 млн долларов.

    В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 млрд долларов. В указанном году объем поставок с января по ноябрь составил 1,026 млрд долларов. В 2022 году объем поставок был осуществлен на сумму в 766 млн долларов.

    В середине декабря в Росатоме опровергли слухи о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США.

    Коментарии (73)
    15 января 2024, 14:45
    Главу Союза десантников Урала признали негодным для работы в зоне СВО

    Председателя Союза десантников Урала Тетерина признали негодным для работы в зоне СВО

    Главу Союза десантников Урала признали негодным для работы в зоне СВО
    @ opso66.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о посредничестве в даче взятки, признали негодным для участия в СВО, сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин.

    По данным картотеки Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в сентябре 2023 года производство по уголовному делу по статье о посредничестве во взятке было приостановлено в связи с отсутствием Тетерина из-за его работы в зоне СВО. 11 января 2024 года производство было возобновлено. Первое заседание прошло 15 января.

    Отвечая на вопрос о том, действительно ли Тетерин не годен к службе на СВО, Бушухин сообщил, что Тетерин планирует вернуться на СВО в другом статусе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2019 году Тетерин в Екатеринбурге вывел из горящего дома 24 человека и двух котов.

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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